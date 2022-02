«Η Εξουσία του Σκύλου» καλύτερη ταινία της χρονιάς για την Ένωση Κριτικών Λονδίνου

Μία ανάσα πριν ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες των Όσκαρ (Τρίτη 8 Φεβρουαρίου) και λίγες ημέρες μετά τις 8 υποψηφιότητες που απέσπασε στα Βραβεία Bafta, η ταινία της Τζέιν Κάμπιον «Η Εξουσία του Σκύλου» κέρδισε τέσσερα βραβεία στις μεγάλες κατηγορίες στα 42α London Critics’ Circle Film Awards που απονεμήθηκαν την Κυριακή.

Εικοσιοκτώ χρόνια μετά το μεγάλο βραβείο που απέσπασε από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου Λονδίνου για τα «Μαθήματα Πιάνου», η Νεοζηλανδή σκηνοθέτις έφυγε πάλι με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, αλλά και Σκηνοθεσίας, ενώ βραβεία έλαβαν και οι πρωταγωνιστές της, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (Α΄ Ανδρικού Ρόλου) και Κόντι Σμιτ-ΜακΦι (Β΄ Ανδρικού Ρόλου).

Η Ολίβια Κόλμαν, την οποία τα Bafta αγνόησαν πλήρως, έλαβε το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «The Lost Daughter» της Μάγκι Τζίλενχαλ, που γυρίστηκε στις Σπέτσες. Είναι το τρίτο βραβείο που λαμβάνει η Κόλμαν στα London Critics’ Circle Film Awards, μετά την «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου και τον «Τυραννόσαυρο» (2011).

Η Ρεμπέκα Χολ απέσπασε για το «Passing» το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Βρετανού/Ιρλανδού Σκηνοθέτη και η Ρουθ Νέγκα, το Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία.

Το «The Souvenir Part II» της Τζοάνα Χογκ κέρδισε το βραβείο καλύτερης Βρετανικής/Ιρλανδικήw ταινίαw.

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία αναδείχτηκε το «Drive My Car» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι. Η ταινία έφυγε και με το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου -το οποίο συνυπογράφει ο Ιάπωνας σκηνοθέτης.

Καλύτερος Βρετανός ηθοποιός αναδίεχτηκε ο Άντριου Γκάρφλιντ για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Tick, Tick… Boom!», «The Eyes of Tammy Faye», «Spider-Man: No Way Home» και «Mainstream» και Καλύτερη Βρετανίδα ηθοποιός η Τίλντα Σουίντον, ενώ βραβείο έλαβε και ο μόλις 11 χρονών συμπρωταγωνιστής του Χοακίν Φίνιξ στην ταινία «C’mon C’mon», Γούντι Νόρμαν.

Το «Dune», φαβορί στην κούρσα των Bafta με 11 υποψηφιότητες, έλαβε ένα μόνο βραβείο για τα οπτικά εφέ.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα βραβεία ανακοινώθηκαν ψηφιακά, μέσα από το κανάλι του London Critics’ Circle στο YouTube, ενώ υπάρχει σκέψη για τη διορφάνωση ενός event με φυσική παρουσία που θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες για τους νικητές.

