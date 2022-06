Ρωσία: Πουλά πετρέλαιο με έκπτωση στην Ασία, αντισταθμίζοντας τις περικοπές της Ευρώπης

Tatiana Meel via Reuters

Tatiana Meel via Reuters

Σύμφωνα με τους New York Times , η αύξηση της ζήτησης από την Ασία για το ρωσικό πετρέλαιο που πωλείται σε χώρες της με εκπτωτικές τιμές, αντισταθμίζει τον χαμηλότερο αριθμό βαρελιών που πωλούνται στην Ευρώπη, αμβλύνοντας έτσι τις συνέπειες των κυρώσεων της Δύσης στη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία και διατηρώντας σταθερά τα έσοδα του Κρεμλίνου .

Οπως αναφέρουν οι New York Times στο σχετικό άρθρο, αν και μένει να δούμε πόσο η Ασία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο καθώς η Ευρώπη απογαλακτίζεται από τη ρωσική ενέργεια, η αλλαγή αυτή επέτρεψε στη Μόσχα να διατηρήσει τα επίπεδα παραγωγής της και να αψηφήσει τις προσδοκίες των αναλυτών ότι η παραγωγή της θα βυθιζόταν.

Ο συνδυασμός πώλησης ρωσικού αργού σε εκπτωτικές τιμές και υψηλότερων τιμών στην αντλία σημαίνει επίσης ότι τα ινδικά διυλιστήρια έχουν διπλά κέρδη, σύμφωνα με τους αναλυτές. Ορισμένα από τα προϊόντα πετρελαίου που επανεξάγονται από την Ινδία πήγαν είχαν ως προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, σύμφωνα με τον οργανισμό Center for Research on Energy and Clean Air, που εδρεύει στη Φινλανδία.