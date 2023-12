Ρωσική επίθεση με δεκάδες drones στην Ουκρανία

via Associated Press

Το Institute for the Study of War είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι μάλλον απίθανο να σημειώσουν «ταχείες επιχειρησιακές προελάσεις» από τη Μαρίνκα, ωστόσο τοπικές ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις ασκούν ακόμα πίεση στις ουκρανικές δυνάμεις σε πολλά σημεία στο μέτωπο της ανατολικής Ουκρανίας.