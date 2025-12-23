Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε, σύμφωνα με το BBC, ο νεαρός αστυνομικός που είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την αιματηρή επίθεση στο Bondi Beach στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όταν 2 ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε εβραϊκή εκδήλωση για το Χάνουκα, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 40.

Ο δόκιμος αστυφύλακας Τζακ Χίμπερτ, μόλις 22 ετών και με υπηρεσία 4 μηνών στο Σώμα, περιπολούσε στον χώρο της εκδήλωσης όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Πηγή: NSW Police Legacy

Ο ίδιος δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι και τραυματίστηκε επίσης στον ώμο. Παρότι έχει χάσει την όραση από το ένα του μάτι, η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι αναρρώνει πλέον στο σπίτι του.

«Το να έχουμε τον Τζακ πίσω στο σπίτι, ιδιαίτερα τις ημέρες των Χριστουγέννων, μοιάζει με θαύμα», ανέφερε η οικογένεια σε ανακοίνωσή της, ευχαριστώντας το κοινό για τη στήριξη και το ιατρικό προσωπικό για την εξαιρετική φροντίδα. Τόνισαν, ωστόσο, ότι η ανάρρωσή του συνεχίζεται και ζήτησαν σεβασμό και διακριτικότητα.

Σύμφωνα με την οικογένεια, ακόμη και αφού τραυματίστηκε, ο Χίμπερτ συνέχισε να βοηθά παρευρισκόμενους μέχρις ότου δεν ήταν πλέον σωματικά δυνατό. Συνάδελφοί του που βρίσκονταν στο σημείο κατέθεσαν ότι επέδειξε εξαιρετικό θάρρος, κινούμενος προς όσους είχαν ανάγκη, αντί να απομακρυνθεί από τον κίνδυνο.

Ο Χίμπερτ ήταν ένας από τους δύο αστυνομικούς που τραυματίστηκαν στην επίθεση. Ο δεύτερος, ο 25χρονος αστυφύλακας Σκοτ Ντάισον, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, δήλωσε ότι το Σώμα θα στηρίξει τον νεαρό αστυνομικό και θα του αναθέσει κατάλληλα καθήκοντα μετά την αποκατάστασή του.

(Με πληροφορίες από BBC)