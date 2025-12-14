Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στην παραλία Bondi στο Σίδνεϊ, όταν δύο τουλάχιστον ένοπλοι άνοιξαν πυρ, προκαλώντας πανικό σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι δύο άτομα βρίσκονται υπό κράτηση, ωστόσο τόνισε ότι η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη και κάλεσε εκ νέου το κοινό να αποφεύγει την περιοχή και να ακολουθεί αυστηρά τις οδηγίες των Αρχών.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald έγραψε ότι υπάρχουν αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς και τραυματίες στη διάσημη παραλία της Αυστραλίας. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε κοντινλά νοσοκομεία, ενώ το Sky News Australia κάνει λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς όπως και το BBC μεταδίδει για «πολλαπλά θύματα», επικαλούμενο ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο X φαίνεται ένας πολίτης να σταματά με αυτοθυσία έναν από τους ενόπλους πριν ανοίξει πυρ και σε άλλους, με τους χρήστες να τον χαρακτηρίζουν «ήρωα».

Δείτε το βίντεο:

A man at Bondi Beach literally grabbed a terrorist’s gun with his bare hands and saved countless lives. That’s not bravery — that’s instinctive heroism. In a world full of fear, he chose courage. Respect to this absolute legend. #bondibeach #australia #shooting #bondi pic.twitter.com/s7nyOsTY3h — Amit Kumar Singh (@AmitKum52935503) December 14, 2025