Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) στην Αυστραλία με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι αποκρίνονται σε ένα εξελισσόμενο περιστατικό με πυροβολισμούς στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ.

you can hear the many gunshots – people fleeing bondi beach https://t.co/BuACnE89aN pic.twitter.com/VXe0fyYey5 December 14, 2025

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald έγραψε ότι υπάρχουν αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς και τραυματίες στη διάσημη παραλία της Αυστραλίας, αν και δεν είναι ξεκάθαρο προς το παρόν αν υπάρχουν θύματα.

Η αστυνομία προέτρεψε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή. «Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Attention media – please share our message for members of the public to avoid Bondi Beach area as the police operation continues. We are still asking people in the area to take shelter until we can determine what is happening. We have media officer en route to scene, more… — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Bondi να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

Bondi beach pic.twitter.com/pQBo5EbCiw — Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 14, 2025

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές ότι 2 άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση. Η Sydney Morning Herald ανέφερε ότι ο ένας φερόμενος ως δράστης τραυματίστηκε από τα πυρά της αστυνομίας και ο άλλος συνελήφθη.

Bondi Beach



Man appears to stomp on a suspected terrorist.



How many times did we warn the Government? We never felt once that they listened.



Tragic but no surprise. pic.twitter.com/SL2I3aNj8N — Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 14, 2025

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.