Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) στην Αυστραλία με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι αποκρίνονται σε ένα εξελισσόμενο περιστατικό με πυροβολισμούς στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ.
Η εφημερίδα Sydney Morning Herald έγραψε ότι υπάρχουν αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς και τραυματίες στη διάσημη παραλία της Αυστραλίας, αν και δεν είναι ξεκάθαρο προς το παρόν αν υπάρχουν θύματα.
Η αστυνομία προέτρεψε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή. «Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.
Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Bondi να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.
Λίγο αργότερα έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές ότι 2 άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση. Η Sydney Morning Herald ανέφερε ότι ο ένας φερόμενος ως δράστης τραυματίστηκε από τα πυρά της αστυνομίας και ο άλλος συνελήφθη.
«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.