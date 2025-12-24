Οι γονείς ενός νεαρού υπόπτου από την Ταϊβάν, εμφανίστηκαν συναισθηματικά φορτισμένοι στις κάμερες, ζητώντας συγνώμη για το ανεπανόρθωτο κακό που προκάλεσε το παιδί τους στην κοινωνία, μετά την «αιματηρή» επίθεση που σημειώθηκε σε σταθμό του μετρό στην Ταιπέι.

Πρόκειται για ένα σπάνιο στιγμιότυπο που δείχνει πραγματική «θλίψη» για τους δύο γονείς, οι οποίοι γονάτισαν μπροστά στους δημοσιογράφους, δηλώνοντας στην συνέχεια ότι θα είναι άκρως συνεργάσιμοι στις έρευνες των αρχών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

@mothershipsg On Dec. 23, the parents of the 27-year-old suspect behind the fatal Taipei metro stabbing publicly apologised, kneeling before the media and saying they would fully cooperate with investigations. The suspect, identified as Chang Wen, triggered smoke bombs at Taipei’s main metro station during the evening rush hour on Dec. 19, before carrying out multiple stabbings that left three people dead and 11 others injured. He was later found dead that same night. Taipei Mayor Chiang Wan-an said preliminary findings suggest he died after falling from a nearby building. Police said investigations are ongoing. #fyp #taiwan #crime ♬ original sound – Mothership – Mothership

«Γεια σε όλους. Είμαστε ο πατέρας και η μητέρα του Chang Wen. Τα εγκλήματα του Chang Wen έχουν προκαλέσει μεγάλο κακό στην κοινωνία. Προκάλεσε ανεπανόρθωτες ζημιές και πόνο στα θύματα και στις οικογένειές τους. Θέλουμε να ζητήσουμε συγνώμη απ’ όλους όσους είστε εδώ. Συγνώμη. Συγνώμη. Θα είμαστε πλήρως συνεργάσιμοι με τις αρχές. Σας ευχαριστούμε».

Αυτές ήταν οι σύντομες δηλώσεις από τους γονείς του 27χρονου άνδρα, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την «αιματηρή» επίθεση με μαχαίρι στον σταθμό του μετρό, από την οποία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11. Οι γονείς του νεαρού πιάστηκαν χέρι χέρι, γονάτισαν μπροστά στις κάμερες και ζήτησαν αρκετές φορές συγνώμη για το κακό που προκάλεσε το παιδί τους.