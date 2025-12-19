Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν άνδρας, αφού πέταξε καπνογόνα, επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς στην Ταϊπέι της Ταϊβάν.

Someone just threw a smoke bomb at Taipei Main Station MRT M7 exit, causing one man to fall unconscious. pic.twitter.com/BGtthtxxaY Advertisement Advertisement December 19, 2025

Ο 27χρονος δράστης, που ονομάζεται Τσανγκ Γουέν, περικυκλώθηκε από αστυνομικούς και πήδηξε από τον έκτο όροφο κτιρίου για να αποφύγει τη σύλληψη. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Τσανγκ πέταξε καπνογόνα στον κεντρικό σταθμό μετρό της Ταϊπέι. Εκεί επιτέθηκε σε έναν άνδρα και τον σκότωσε. Στη συνέχεια μετέβη στον σταθμό μετρό του Zhongshan, όπου επιτέθηκε με το μαχαίρι σε περαστικούς ενώ συνέχισε να πετά καπνογόνα.

Smoke bomb detonates at Taipei Main Station's M7 exit at 5:27 p.m., leaving 57-year-old man unconscious. Taiwan's emergency services respond quickly.

★ https://t.co/AR0hTtikB7 ★ pic.twitter.com/aXmUa7jvsv — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) December 19, 2025

Ο 27χρονος Τσανγκ είχε ποινικό μητρώο γιατί είχε αποφύγει τη στράτευση και καταζητούνταν από την εισαγγελία τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο.