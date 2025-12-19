Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν άνδρας, αφού πέταξε καπνογόνα, επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς στην Ταϊπέι της Ταϊβάν.
Ο 27χρονος δράστης, που ονομάζεται Τσανγκ Γουέν, περικυκλώθηκε από αστυνομικούς και πήδηξε από τον έκτο όροφο κτιρίου για να αποφύγει τη σύλληψη. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Τσανγκ πέταξε καπνογόνα στον κεντρικό σταθμό μετρό της Ταϊπέι. Εκεί επιτέθηκε σε έναν άνδρα και τον σκότωσε. Στη συνέχεια μετέβη στον σταθμό μετρό του Zhongshan, όπου επιτέθηκε με το μαχαίρι σε περαστικούς ενώ συνέχισε να πετά καπνογόνα.
Ο 27χρονος Τσανγκ είχε ποινικό μητρώο γιατί είχε αποφύγει τη στράτευση και καταζητούνταν από την εισαγγελία τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο.