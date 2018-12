Με άρθρο του στον Guardian, ο πρώην υπουργός Οικονομικών υποστηρίζει ότι με το σχέδιο του, Green New Deal, μπορούν να δημιουργηθούν 500 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, χωρίς αύξηση των φόρων.

Όπως εξηγεί για τον Εμανουέλ Μακρόν -τον οποίο γνωρίζει προσωπικά και τον είχε στηρίξει στις γαλλικές εκλογές- «ήταν η τελευταία ελπίδα του κατεστημένου». Προσθέτει, εξηγώντας τους λόγους της αποτυχίας του: «Ο Mακρόν είδε την ατζέντα μεταρρύθμισης της ευρωζώνης να εξατμίζεται μόλις επιχείρησε να ”γερμανοποιήσει” το εργατικό δυναμικό και τον προϋπολογισμό της Γαλλίας», γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία του κινήματος των κίτρινων γιλέκων.

Και συνεχίζει: «Οι ιστορικοί θα σηματοδοτήσουν την αποτυχία του Μακρόν ως σημείο καμπής στην ΕΕ, ίσως σημαντικότερο και από το Brexit γιατί τερματίζει τη γαλλική φιλοδοξία για μια δημοσιονομική ένωση με τη Γερμανία».

Λίγο παρακάτω, αναφέρεται στο δικό του σχέδιο, που φιλοδοξεί να αναγεννήσει την Ευρώπη: «Η πρόθεση φορολόγησης των πλούσιων και των ρυπαντών για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας, των μεταναστών και της πράσινης μετάβασης είναι αξιοθαύμαστη. Ωστόσο, δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση της ιδιαίτερης κρίσης της Ευρώπης.

Αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι ένα Green New Deal, αυτό προτείνει το DiEM25 και οι ευρωπαίοι συμμαχοί μας στους ψηφοφόρους για τις ευρωεκλογές.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Green New Deal μας είναι ότι παίρνουμε ένα μέρος από το αρχικό New Deal του Προέδρου των ΗΠΑ, Φραγκλίνου Ρούζβελτ στη δεκαετία του 1930: η ιδέα μας είναι να δημιουργήσουμε 500 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, χωρίς να επιβληθεί ούτε ευρώ σε νέους φόρους .

Να πώς θα λειτουργήσει: η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα εκδώσει ομόλογα αξίας 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να είναι έτοιμη να αγοράσει όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά στις δευτερογενείς αγορές. Τα ομόλογα της ΕΤΕπ θα γίνουν ανάρπαστα αναμφισβήτητα, σε μια αγορά απελπισμένη για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία. Έτσι, η πλεονάζουσα ρευστότητα που διατηρεί τα επιτόκια αρνητικά, συνθλίβοντας τα γερμανικά συνταξιοδοτικά ταμεία, απορροφάται και το Green New Deal χρηματοδοτείται πλήρως.

Μόλις αποκατασταθεί η ελπίδα σε μια Ευρώπη κοινής και πράσινης ευημερίας, θα είναι δυνατή η απαιτούμενη συζήτηση σχετικά με νέους πανευρωπαϊκούς φόρους για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες και ούτω καθεξής - καθώς και τη διευθέτηση ενός δημοκρατικού συντάγματος που αξίζει η Ευρώπη.

Ίσως το Green New Deal μας μπορεί ακόμη και να δημιουργήσει κλίμα για ένα δεύτερο βρετανικό δημοψήφισμα, ώστε ο λαός της Βρετανίας να επιλέξει να επανενταχθεί σε μια καλύτερη, πιο δίκαιη, πιο πράσινη και δημοκρατική ΕΕ».

Με πληροφορίες από τον Guardian

Στη φωτογραφία, ο Εμανουέλ Μακρόν με τον Γιάννη Βαρουφάκη στο Παρίσι το 2016, όπου ο τότε υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Ολάντ συνέχιζε να έχει επαφές με τον ήδη αποπεμφθέντα Έλληνα ΥΠΟΙΚ.