Drake και The Weeknd θα διδάσκονται σε μάθημα στο πανεπιστήμιο του Τορόντο

via Associated Press

via Associated Press Drake

Το πανεπιστήμιο Χ του Τορόντο πρόκειται να συμπεριλάβει μάθημα για τον παγκόσμιο αντίκτυπο των δύο σπουδαιότερων καλλιτεχνών της καναδικής πόλης, των Drake και The Weeknd.

Από τις αρχές του επόμενου έτους, ο συγγραφέας καi podcaster Ντάλντον Χίγκινς θα αρχίσει να διδάσκει το μάθημα, με τίτλο «Deconstructing Drake and The Weeknd» (Αποδομώντας τους Drake και The Weeknd).