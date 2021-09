Η επόμενη μέρα για το Αφγανιστάν: Ποια είναι τα σχέδια των Ταλιμπάν

Το Αφγανιστάν βρίσκεται πλέον ολοκληρωτικά κάτω από τον έλεγχο των Ταλιμπάν. Οι ΗΠΑ απομάκρυναν τον τελευταίο στρατιώτη τους από τη χώρα το βράδυ της Δευτέρας, μετά από τα αιτήματα των μαχητών. Όσοι μείνουν πίσω φοβούνται. Πολλοί μέσα και έξω από το Αφγανιστάν αρνούνται να εμπιστευτούν τους Ταλιμπάν, παρά το γεγονός ότι οι ηγέτες του νέου καθεστώτος υποστηρίζουν ότι έχει γίνει πιο μετριοπαθές, 20 χρόνια μετά την τελευταία του εξουσία. Ο υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ δεσμεύτηκε την Πέμπτη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα αναγνωρίσει τους μαχητές σύντομα, αλλά σημείωσε ότι η Ντάουνινγκ Στριτ θα πρέπει να συνεργαστεί με την ομάδα για να εξασφαλίσει την ασφαλή εκκένωση όσων απομένουν και έχουν βρετανικούς δεσμούς. Παραδέχθηκε επίσης ότι «πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα» ενός έθνους υπό την ηγεσία των Ταλιμπάν. Σε τι θα επικεντρωθούν όμως, τώρα, οι Ταλιμπάν που οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν αποχωρήσει;

HOSHANG HASHIMI via Getty Images Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου στην Καμπούλ λίγο μετά την κατάληψη του Αφγανιστάν από τους μαχητές.

1. Μια λειτουργική κυβέρνηση Ο Ασράφ Γκανί ήταν ο υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ πρόεδρος του Αφγανιστάν μέχρι την κατάθεσή του τον Αύγουστο. Όταν έφυγε στο εξωτερικό, τα ηνία της εξουσίας παραδόθηκαν στους Ταλιμπάν και ο Γκανί έχασε κάθε εξουσία από τη Δύση. Περισσότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, οι μαχητές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τον νεοδιορισμένο ηγέτη τους, παρόλο που βρίσκονται σε συνομιλίες διαμοιρασμού της εξουσίας. Η νέα δομή εξουσίας αναμένεται να αποτελείται από τον ανώτατο ηγέτη του κινήματος, Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα, με έναν πρόεδρο από κάτω του και ένα νέο διοικητικό συμβούλιο. Διαφορετικοί κλάδοι της μαχητικής ομάδας συγκρούονται, καθώς οι συζητήσεις για μια κυβέρνηση ενότητας έχουν σιωπήσει - οι μαχητές φέρονται να θέλουν να μονοπωλήσουν την εξουσία για άλλη μια φορά, αντί να την μοιραστούν με διαφορετικές αφγανικές παρατάξεις. Οι Ταλιμπάν κυβερνούσαν τη χώρα μέσω μη εκλεγμένης ηγεσίας και υπό το νόμο της σαρίας μεταξύ 1996 και 2001, αλλά τώρα έχουν υποσχεθεί ότι θα είναι πιο μετριοπαθείς. Για να διατηρήσουν λογικές σχέσεις με τη Δύση και για να μην βουλιάξει η οικονομία τους , οι Ταλιμπάν χρειάζονται το ΝΑΤΟ για να αναγνωρίσει επίσημα αυτή τη νέα κυβέρνηση.

AHMAD SAHEL ARMAN via Getty Images The anti-Taliban resistance movement in Panjshir Valley

2. Πόλεμος με την αντίσταση κατά των Ταλιμπάν Ενώ οι Ταλιμπάν ισοπέδωσαν τις αφγανικές ένοπλες δυνάμεις σε δύο εβδομάδες, υπάρχουν σπίθες αντίστασης σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στο Πάντζσιρ. Η περιοχή ήταν το τελευταίο ασφαλές καταφύγιο από τους Ταλιμπάν το 1996 και παραμένει μέχρι σήμερα. Ο Αχμάντ Μασούντ, γιος του πρώην ηγέτη της αντίστασης, έγραψε στην Washington Post τον Αύγουστο: «Έχουμε αποθήκες πυρομαχικών και όπλων που έχουμε συλλέξει υπομονετικά από την εποχή του πατέρα μου, επειδή ξέραμε ότι αυτή η μέρα θα ερχόταν». Δεν είναι σαφές πόσο ισχυρό είναι αυτό το κίνημα αντίστασης, που ονομάζεται Εθνικές Δυνάμεις Αντίστασης, αλλά φέρεται να αποτελείται από πολιτοφυλακές και υπολείμματα του αφγανικού στρατού. Η κοιλάδα που αναζητούν καταφύγιο αυτοί οι αντιστασιακοί είναι μόλις 80 μίλια βορειοανατολικά της Καμπούλ και φημίζεται για το ότι είναι απροσπέλστη. Η ομάδα αρχικά ήθελε να οργανώσει μια συμφωνία κατανομής εξουσίας με τους Ταλιμπάν. Ο Μασούντ δήλωσε πρόσφατα στο Reuters: «Δεν θέλουμε να ξεσπάσει πόλεμος». Τουλάχιστον επτά στρατιώτες των Ταλιμπάν σκοτώθηκαν στο Πάντζσιρ όταν ξέσπασε συμπλοκή εναντίον των μαχητών της αντίστασης, σύμφωνα με το Associated Press.

Marcus Yam via Getty Images Η Isis-K ανέλαβε την ευθύνη για τις βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

3. Εξεγέρσεις από το ISIS Η ISIS, το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος, έχει ήδη πάρει θέση ως αντίπαλος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Ένα παρακλάδι της ISIS, η Isis-K, ανέλαβε την ευθύνη για τις καταστροφικές βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ στις 26 Αυγούστου. Η εξτρεμιστική ομάδα πιστεύεται ότι είναι έξαλλη με τον τρόπο που οι Ταλιμπάν διαπραγματεύτηκαν με τις ΗΠΑ για να ανέβουν στην εξουσία, αντί να χρησιμοποιούν μεθόδους τζιχάντ. Πιστεύεται ότι υπάρχουν 2.000 εξτρεμιστές της ISIS-K στο Αφγανιστάν, πρώην μέλη των Ταλιμπάν. Η οργάνωση θέλει επίσης να γίνει η πιο κεντρική τζιχαντιστική οργάνωση. Η Isis-K έχει ήδη χαρακτηρίσει τους Αφγανούς Ταλιμπάν «βρώμικους εθνικιστές» επειδή δεν επιδιώκουν να επεκτείνουν μια κυβέρνηση πέρα ​​από το Αφγανιστάν, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα για τους Ταλιμπάν.

Anadolu Agency via Getty Images Αφγανοί παρατάσσονται έξω από μια τράπεζα για να πάρουν μετρητά μετά την εξαγορά των Ταλιμπάν.

4. Οικονομική κατάρρευση Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι μια οικονομική κατάρρευση απειλεί τη χώρα εάν δεν αναλάβει δράση. Υπήρχε ήδη μεγάλη ξηρασία πριν αναλάβουν οι μαχητές και τώρα οι πολίτες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την πείνα. Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν επίσης 40 τοις εκατό αφού οι καλλιέργειες σιταριού υπέστησαν ζημιές από την ξηρασία.

Handout via Getty Images Mass evacuations from Kabul airport took place up until August 31

5. Αποτροπή της μαζικής μετανάστευσης εξειδικευμένων επαγγελματιών Χιλιάδες Αφγανοί με υψηλά προσόντα έκαναν ουρές απεγνωσμένα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από τους μαχητές πριν από την προθεσμία της 31ης Αυγούστου. Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε: «Δεν επιτρέπουμε πλέον την εκκένωση των Αφγανών και ούτε είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό. «Οι γιατροί και οι ακαδημαϊκοί του Αφγανιστάν δεν πρέπει να φύγουν από αυτήν τη χώρα, θα πρέπει να εργαστούν στους δικούς τους ειδικούς τομείς». Το Αφγανιστάν έχει ποσοστό αλφαβητισμού 43 τοις εκατό και μόνο το 9,7 τοις εκατό του πληθυσμού εκπαιδεύεται πέρα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι Ταλιμπάν θα μπορούσαν να συνεχίσουν να χάνουν τους πιο λαμπρούς πολίτες τους τους επόμενους μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι το έθνος μπορεί να διαλυθεί χωρίς βασικά επαγγέλματα από γιατρούς και μηχανικούς έως πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους.