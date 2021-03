Σε γενική επιφυλακή η Ευρώπη: «Φρένο» στα σχέδια για άρση των lockdown

SOPA Images SOPA Images/LightRocket via Gett 28 Μαρτίου 2021, Μάλαγα - Ισπανία: Ενας πιστός με μάσκα στο πρόσωπο μπροστά σε εικόνα της Παρθένου Μαρίας. (Photo by Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Σε μία προσπάθεια να προλάβουν φαινόμενα χαλάρωσης και παραβίασης των κανόνων για κοινωνικές αποστάσεις αυτοπεριορισμό - ακόμα και το Πάσχα - οι ηγέτες των μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης σπεύδουν να υπενθυμίσουν ότι ο κίνδυνος του κορονοϊού καραδοκεί. Καθώς η Μεγάλη Εβδομάδα ανοίγει από σήμερα για τους Καθολικούς χριστιανούς, Μέρκελ, Τζόνσον και Μακρόν έκαναν χθες δημόσιες παρεμβάσεις, ζητώντας από τους πολίτες να μην υποτιμήσουν το πρόβλημα. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτές οι προειδοποιήσεις συνδέονται ευθέως με την απειλή των μεταλλάξεων του κορονοϊού, που αποδεικνύονται εξαιρετικά μεταδοτικές και ήδη φέρνουν στα όριά τους πολλά από τα εθνικά συστήματα υγείας... Μέρκελ: Εφαρμόστε τα έκτακτα μέτρα Η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ πίεσε τα γερμανικά κρατίδια την Κυριακή, ζητώντας να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό των ραγδαίως αυξανόμενων κρουσμάτων, ενώ διευρύνεται η λίστα των απαγορεύσεων, σε μία προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο ένα τρίτο κύμα. Η Μέρκελ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι ορισμένα κρατίδια επέλεξαν να μην σταματήσουν τη σταδιακή επανέναρξη της οικονομίας, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων ανά 100.000 άτομα σε διάστημα επτά ημερών αυξήθηκε πάνω από 100. Τα κρούσματα έχουν αυξηθεί ραγδαία τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω των πιο μεταδοτικών στελεχών του ιού. Ο επικεφαλής του προσωπικού γραφείου της Μέρκελ προειδοποίησε νωρίτερα την Κυριακή ότι η χώρα βρισκόταν στην πιο επικίνδυνη φάση της πανδημίας και ότι πρέπει να καταστείλει τον ιό τώρα ή να διακινδυνεύσει επικίνδυνες μεταλλάξεις που δεν θα αντιμετωπίζονται με τα υπάρχοντα εμβόλια. Την Κυριακή, η συχνότητα εμφάνισης του ιού ανά 100.000 άτομα αυξήθηκε σε 130 από 104 πριν από μια εβδομάδα. Ο αριθμός των συνολικών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 17.176 σε 2.772.401, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Robert Koch (RKI) την Κυριακή. Οι αναφερόμενοι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 90 σε 75.870.

SOPA Images SOPA Images/LightRocket via Gett 28 Μαρτίου 2021, Μάλαγα - Ισπανία: Πιστοί προσκυνούν φιγούρα του Ιησού, παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδας για τους Καθολικούς. (Photo by Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Τζόνσον: Οι μεταλλάξεις καραδοκούν Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προέτρεψε τους Βρετανούς να είναι προσεκτικοί καθώς η οδηγία του αυτοπεριορισμού στο σπίτι και ορισμένα άλλα μέτρα καταργούνται στην Αγγλία, επικαλούμενος τα αυξανόμενα κρούσματα σε άλλα μέρη της Ευρώπης και την απειλή που δημιουργούν οι νέες μεταλλάξεις του ιού. Από τη Δευτέρα, έως έξι άτομα, ή δύο νοικοκυριά, στην Αγγλία μπορούν να συναντηθούν έξω, ενώ υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις όπως γήπεδα τένις και μπάσκετ μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τηρώντας τις λεγόμενες κοινωνικές αποστάσεις. Το πρόγραμμα εμβολιασμού της Βρετανίας υπήρξε ένα από τα πιο επιτυχημένα στον κόσμο, αλλά υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις προμήθειες, τα υψηλά ποσοστά μόλυνσης σε περιοχές της Ευρώπης και τη συνεχιζόμενη εμφάνιση νέων μεταλλάξεων κορονοϊού. ″Πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί, με τα κρούσματα που αυξάνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις νέες μεταλλάξεις”, δήλωσε ο Τζόνσον. ″Παρά τη σημερινή άρση απαγορεύσεων, όλοι πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τους κανόνες”. Μακρόν: Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί Η Γαλλία κατέγραψε σήμερα 37.014 νέα κρούσματα κορονοϊού από 42.619 που ήταν χθες, Σάββατο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας Ο αριθμός αυτός αυξάνει σε 4.545.589 το σύνολο των κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας στη χώρα, ο πέμπτος υψηλότερος απολογισμός παγκοσμίως. Οι υγειονομικές αρχές κατέγραψαν επίσης σήμερα περαιτέρω αύξηση του αριθμού των ασθενών με COVID-19 στις μονάδες εντατικής θεραπείας σε ένα νέο υψηλό για φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας, ενώ οι γιατροί προειδοποιούν ότι ένα τρίτο κύμα λοιμώξεων μπορεί σύντομα να κατακλύσει τα νοσοκομεία. Στις ΜΕΘ νοσηλεύονται 4.872 ασθενείς με COVID-19, από 4.791 που ήταν χθες, Σάββατο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ο αριθμός αυτός πλησιάζει σε μια κορύφωση που καταγράφηκε στα μέσα Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της επιδημίας στη Γαλλία, αν και είναι πολύ χαμηλότερος από το υψηλό των 7.000 ασθενών πέρυσι τον Απρίλιο. ″Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί” απαντά ο Εμανουέλ Μακρόν στην εφημερίδα Le Journal du Dimanche ως προς τα μέτρα απέναντι στην επιδημία και χαρακτηρίζει την κατάσταση ”κρίσιμη”. Δικαιολογώντας τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κρίση, ο Γάλλος πρόεδρος υπόσχεται ότι θα φθάσει σε ”λίγες εβδομάδες” τους Βρετανούς που χορήγησαν σχεδόν 30 εκατομμύρια πρώτες δόσεις του εμβολίου, έναντι 7,5 εκατομμυρίων στη Γαλλία.

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images 26 Μαρτίου 2021, Κρακοβία - Πολωνία: Ιερείς με μάσκες στο πρόσωπο σε Καθολική Εκκλησία παραμονές του Πάσχα. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images)