Συμφωνία κατάπαυσης πυρός στο Ναγκόρνο Καραμπάχ - Ταραχές στην Αρμενία

Συμφωνία για πλήρη τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ υπέγραψαν οι ηγέτες της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσίας. Βάσει αυτής προβλέπεται «πλήρης κατάπαυση του πυρός και τερματισμός όλων των εχθροπραξιών στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ», όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Επίσης όμως προβλέπεται η ανάπτυξη στρατευμάτων της Ρωσίας στην περιοχή-ως ειρηνευτικής δύναμης- αλλά και της Τουρκίας, όπως υποστηρίζει η ηγεσία του Αζερμπαϊτζάν. Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν επιβεβαίωσε ότι υπέγραψε αυτή την «οδυνηρή», όπως τη χαρακτήρισε, συμφωνία.

Εισβολή οργισμένων Αρμένιων στη Βουλή Σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στον λογαριασμό του στο Facebook κάνει χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «απίστευτα οδυνηρή για εμένα» όσο «και για τον λαό μας». Όπως αναφέρει «δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική επιλογή» και τονίζει: «Πήρα αυτή την απόφαση ως αποτέλεσμα μιας βαθιάς ανάλυσης της στρατιωτικής κατάστασης και της εκτίμησης των ανθρώπων που έχουν την καλύτερη γνώση της κατάστασης. Βασίζεται επίσης στην πεποίθηση ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση στην κατάσταση που δημιουργήθηκε. Θα γράψω ένα μήνυμα για αυτό τις επόμενες μέρες. Δεν είναι νίκη, αλλά δεν υπάρχει ήττα μέχρι να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Δεν θα ξέρουμε ποτέ τους εαυτούς μας και αυτό θα πρέπει να είναι η αρχή της εθνικής μας ενότητας, την εποχή της αναγέννησης». Η είδηση μάλιστα προκάλεσε σοβαρές αναταραχές στη χώρα με ένα πλήθος έξαλλων διαδηλωτών εισέβαλε στο κτίριο του Κοινοβουλίου στο Γερεβάν, καταγγέλλοντας τη συμφωνία, που όπως υποστηρίζουν μοιάζει να επικυρώνει τη στρατιωτική επικράτηση των αζερικών δυνάμεων. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από τη Βουλή και λίγο αργότερα εκατοντάδες εξ αυτών εισέβαλαν στο κτίριο, έσπασαν παράθυρα και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο εσωτερικό του κοινοβουλίου, όπως μεταδίδει το Γαλλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πανηγυρισμοί Αζέρων Ο δε πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ σε δηλώσεις του, ανέφερε πως η τριμερής συμφωνία αποτελεί «ορόσημο για την επίλυση της σύγκρουσης». «Είμαι πολύ ευτυχής που σήμερα δίνεται τέλος, που επιλύεται η μακρόχρονη σύρραξη ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, δίνεται τέλος στην κατοχή αζερικών εδαφών», υπογράμμισε ο Αλίεφ. Ο Αζέρος πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική, διαβεβαιώνοντας πως θα τερματίσει την αιματοχυσία και θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη. Στο μεταξύ υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι άρχισε να αναπτύσσει 1.960 στρατιώτες στον θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ που θα λειτουργήσουν ως ειρηνευτική δύναμη. Οι δυνάμεις αυτές μεταφέρονται ήδη αεροπορικώς από τη Ρωσία στην εμπόλεμη ζώνη.

Ρωσικά και τουρκικά στρατεύματα στο Ναγκόρνο Καραμπάχ Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι ρωσική ειρηνευτική δύναμη θα αναπτυχθεί κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στον θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι ελπίζει πως η συμφωνία που υπεγράφη «θα δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες» για να υπάρξει «μακρόχρονη και πλήρης επίλυση της κρίσης» στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Κατά τον ρώσο πρόεδρο, η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ χθες στις 23:00 (ώρα Ελλάδας). Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν δήλωνε πως στο Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν θα αναπτυχθεί μόνο ρωσική, αλλά και τουρκική ειρηνευτική δύναμη η οποία θα εντέλλεται να επιτηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Στην ειρηνευτική επιχείρηση στον θύλακα θα συμμετέχουν «τόσο ρωσικές, όσο και τουρκικές δυνάμεις», είπε ο Αζέρος πρόεδρος. Πηγές: Reuters, AFP, Sputnik, TASS

