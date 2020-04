Σύνοδος Κορυφής: Συμφωνία, αλλά με διαφωνίες, για τη δημιουργία ταμείου ανάκαμψης

staraldo via Getty Images

staraldo via Getty Images

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν πως πρέπει να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός ταμείου που θα βοηθήσει στην ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊού, αν και διαφωνούν ακόμα σε κάποια σημεία, δήλωσε την Πέμπτη η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, μετά τη Σύνοδο Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η καγκελάριος είπε ότι ένα τέτοιο ταμείο είναι επίσης προς το γερμανικό συμφέρον και ότι το Βερολίνο θα πρέπει να συνεισφέρει περισσότερο στον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ. «Ήταν ξεκάθαρο σε όλους πως χρειαζόμαστε ένα τέτοιο ταμείο ανάκαμψης» είπε η Μέρκελ σε δημοσιογράφους. «Θέλω να πω πολύ ξεκάθαρα πως μια τέτοια κοινή λύση είναι προς συμφέρον της Γερμανίας, επειδή τα πράγματα μπορούν να πάνε καλά για τη Γερμανία μόνο αν πάνε καλά για την Ευρώπη».

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, είπε ότι η αντίδραση της Ευρώπης απαιτεί μεταφορά χρήματος στις χώρες που έχουν πληγεί βαρύτερα και όχι μόνο δάνεια. Επίσης, είπε πως το πακέτο διάσωσης της ΕΕ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 5%-10% του ΑΕΠ της ΕΕ. Οι διαφωνίες για το μέγεθος και τη μορφή του πακέτου βοήθειας συνεχίζουν να υφίστανται, είπε ο Μακρόν, προσθέτοντας πως το ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν έχει μέλλον εάν οι χώρες- μέλη αποτύχουν να ανταπεξέλθουν στο «σοκ».

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε θεωρεί ότι επιτελέσθηκε μεγάλη πρόοδος, η οποία ήταν αδιανόητη μέχρι πριν λίγες εβδομάδες». «Το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να αγγίξει το 1,5 τρισ. ευρώ και να εγγυηθεί την μεταφορά κονδυλίων άνευ επιστροφής στις χώρες μέλη. Είναι βασικής σημασίας για να προστατευθούν οι εθνικές αγορές των χωρών μελών, να υπάρξουν ίσοι όροι και συμμετρική απάντηση σε ένα συμμετρικό σοκ», υπογράμμισε ο Κόντε κατά την παρέμβασή του.

«Θα πρέπει να αναθέσουμε με σαφήνεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει μια συγκεκριμένη πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης, με ένα δάνειο-γέφυρα, ώστε να διατεθούν άμεσα τα κονδύλια για την φετινή χρονιά», πρόσθεσε.

Συμφωνα με τον Κόντε η υγειονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετατράπηκε πολύ γρήγορα, παράλληλα, σε οικονομική και σε κοινωνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κατά συνέπεια, ζητά «να αναθεωρηθεί η έννοια του αλτρουισμού, με μια λιγότερο ρομαντική σημασία, και με έμφαση στο κοινό συμφέρον». Και αυτό διότι, σύμφωνα με τον Ιταλό πρωθυπουργό, «σε ότι αφορά την προστασία της εσωτερικής αγοράς, δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε Βορρά και Νότο».

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Μαρκ Ρούτε, έγραψε στο Twitter πως οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να δουλέψουν σε ταμείο ανάκαμψης: «Με βάση προτάσεις της Κομισιόν, θα δουλέψουμε με εποικοδομητικό τρόπο σε μια κοινή στρατηγική για τη φάση της ανάκαμψης, σε σχέση με τον πολυετή προϋπολογισμό» έγραψε στο tweet.

Οι ηγέτες ζήτησαν από την Κομισιόν να επεξεργαστεί κατεπειγόντως ένα σχέδιο για την από κοινού χρηματοδότηση της ανάκαμψης μετά την πανδημία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ μετά τη λήξη της συνόδου.

Σύμφωνα με τον Μισέλ, οι ηγέτες θέλουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδέσει αυτό το σχέδιο ανάκαμψης με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για το διάστημα 2021-27. «Εκφράσαμε την ισχυρή βούλησή μας να προχωρήσουμε μαζί προς τα εμπρός», τόνισε.

Ο Μισέλ παραδέχτηκε ότι η συμφωνία για τον επόμενο προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι δύσκολη, όμως εκφράζεται ισχυρή πολιτική βούληση μεταξύ των χωρών να συνεργαστούν μεταξύ τους τις επόμενες εβδομάδες. Οι ηγέτες, πρόσθεσε, συμφωνούν ότι το Ταμείο αυτό είναι αναγκαίο και επείγον.

Αναφερόμενος στα περιοριστικά μέτρα, σημείωσε ότι οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συντονίσουν τη σταδιακή άρση τους και να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, έχοντας υπόψη τους ότι πλησιάζει η θερινή περίοδος των διακοπών.

Τέλος, ο Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε ότι στις 6 Μαΐου θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης η σύνοδος της ΕΕ με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Μητσοτάκης : Η Ευρώπη δεν πρέπει να κάνει για άλλη μια φορά «πολύ λίγα, πολύ αργά»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στη Σύνοδο, αναφέρθηκε στην ανάγκη να στηριχθούν τα κράτη μέλη που πλήττονται από τον κορονοϊό, υποστήριξε την επείγουσα συγκρότηση ενός Ταμείου Ανάκαμψης, ξεκαθάρισε ότι τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης μέσω επιχορηγήσεων και όχι δανείων καθώς «δεν πρέπει να επιτρέψουμε περαιτέρω αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ» και ζήτησε την στήριξη του τουρισμού στις χώρες του Νότου. Εκτός όμως από το θέμα των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην προκλητική στάση της Τουρκίας ζητώντας να σταλεί ένα καθαρό μήνυμα προς την Άγκυρα.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στα εξής σημεία:

-Τόνισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την επείγουσα συγκρότηση ενός Ταμείου Ανάκαμψης (Recovery Fund) επιπροσθέτως της λειτουργίας του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ). Ο πρωθυπουργός δήλωσε σύμφωνος με την άποψη ότι το Ταμείο αυτό πρέπει να είναι πολύ μεγάλο (huge) και ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με κάποιου είδους κοινό εργαλείο μακροπρόθεσμου χρέους. Το Ταμείο θα πρέπει να λειτουργήσει εμπροσθοβαρώς και να εστιάσει πρωτίστως σε επιχορηγήσεις προς τα κράτη μέλη παρά σε δάνεια. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε περαιτέρω αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός. Τόνισε δε ότι μια στρατηγική η οποία δεν θα επιβαρύνει το δημόσιο χρέος κάθε χώρας, θα ήταν πράξη προς το συμφέρον όλων των χωρών κι όχι μόνο πράξη αλληλεγγύης. Σημείωσε δε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να κάνει για άλλη μια φορά «πολύ λίγα, πολύ αργά» (too little, too late).

-Πρότεινε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να ζητήσει από την Κομισιόν την επεξεργασία μιας πολύ συγκεκριμένης πρότασης για την επανέναρξη των αεροπορικών συνδέσεων, το συντομότερο δυνατόν. Επεσήμανε δε, ότι η Ενιαία Αγορά δεν υφίσταται μόνο για να υποστηρίζει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών αλλά έχει ως πυλώνα και την ελεύθερη μετακίνηση προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό, και δίνοντας έμφαση στον τουρισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να υπάρξει το συντομότερο κοινή δράση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: «Όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή στήριξη, μια χειροπιαστή απόδειξη θα ήταν να στηριχθεί ο τουρισμός στις χώρες του Νότου», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, τόνισε ότι θα πρέπει να δοθεί εγκαίρως ένα θετικό σήμα στην τουριστική αγορά, καλώντας όλες τις πλευρές να εργαστούν με ταχύτητα.

-Επανέλαβε την πρόταση που έχει ήδη διατυπώσει για μια κοινή Ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τις πατέντες ενός πιθανού εμβολίου κατά του κορονοϊού προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των κρατών-μελών σε αυτό όταν θα φτάσουμε στη φάση της μαζικής παραγωγής εμβολίων.

-Τόνισε ότι πρέπει να σταλεί ένα καθαρό μήνυμα προς την Τουρκία για τις προκλητικές ενέργειες της τόσο στο Αιγαίο όσο κι έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ένταση των τουρκικών παραβιάσεων μέσω υπερπτήσεων οι οποίες αναβαθμίζουν το επίπεδο των προκλήσεων από τη γείτονα χώρα, ιδιαίτερα μετά και την πρόσφατη αποτυχία της Άγκυρας στην προσπάθεια της να παραβιάσει τα σύνορα στον Έβρο.

(με επιπλέον πληροφορίες από Reuters)