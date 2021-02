«Sex and the City»: Το μήνυμα με υπονοούμενα του Mr Big για την επανεμφάνιση του

Και ενώ όλοι γνωρίζαμε ότι ο Κρις Νοθ, δεν θα συμμετέχει στο reboot της διάσημης σειράς «Sex and the City», με τίτλο «And Just Like That…» για να υποδυθεί και πάλι τον σύντροφο της Κάρι Μπράντσο - Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Mr Big (ακολουθώντας τα βήματα της Κιμ Κατράλ - Σαμάνθα Τζόουνς, η οποία επίσης δεν θα είναι στη γνωστή παρέα), τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν.