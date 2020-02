Σεξ, Εφαρμογές Γνωριμιών και DNA

fares139 via Getty Images 3d DNA of love tunnel inside a white stage full of hearts

Το να κάνουμε νέες γνωριμίες και να βγαίνουμε ρομαντικά ραντεβού μαζί τους (χάριν συντομίας dating) θεωρείται πλέον αποδεκτή, ως και απαραίτητη, προϋπόθεση για να διαμορφώσουμε μια υγιής προσωπικότητα και υγιείς σχέσεις με τους γύρω μας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ήταν αποδεκτό στο παρελθόν. Υπάρχει μια ιστορική εξέλιξη του όρου dating και είναι σίγουρο ότι αυτή η εξέλιξη θα συνεχιστεί και στο μέλλον (The School of Life, 2018).

Δεν θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε περαιτέρω αυτή την άποψη, απλά καλούμε τον αναγνώστη να σκεφτεί τι είδους σεξουαλικές σχέσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν εάν κάθε ερωτική πράξη είχε πιθανότητα 30% να οδηγήσει σε μια εγκυμοσύνη (Oddens, 1999). Όσο απλουστευτικό και αν ακούγεται κάτι τέτοιο, καταφέρνει να αποδώσει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης σεξουαλικότητας. Η σεξουαλικότητα δεν θα είχε τη σημερινή της μορφή, δεν θα επενδύαμε τον ίδιο χρόνο σε αυτή και δεν θα ήταν τόσο σημαντικό στοιχείο της καθημερινής μας ζωής αν υπήρχε μια διαφορετική σχέση μεταξύ ερωτικής πράξης και εγκυμοσύνης. Το ίδιο ισχύει και για την έννοια του dating (The School Of Life, 2018).

Είτε χρησιμοποιούμε μια DNA εφαρμογή γνωριμιών με σκοπό το dating ως μέσο είτε ως αυτοσκοπό κάνουμε μια επιλογή με πολλές προεκτάσεις. Περιορίζουμε την προσωπική μας ελευθερία. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και όταν χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε εφαρμογή γνωριμιών και στηριζόμαστε στους αλγόριθμους στους οποίους αυτή η εφαρμογή στηρίζεται για την οργάνωση των ατόμων με τα οποία μπορούμε να ταιριάξουμε. Αλλά στην περίπτωση μιας DNA εφαρμογής γνωριμιών περιορίζουμε την ελευθερία μας ώστε να συμμορφωθούμε με μια συγκεκριμένη λογική, σύμφωνα με την οποία λιγότερες ασθένειες (ανεξαρτήτως των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν) είναι ο σωστός στόχος προς τον οποίο πρέπει να κατευθυνθούμε (Θεωρούμε άραγε ηθικά καταδικαστέο τον μη τερματισμό μια κύησης για ένα παιδί που φέρει μια γενετική διαταραχή;)· σύμφωνα με την οποία η βιολογία μας πρέπει να επιβάλει τους ερωτικούς μας συντρόφους (Τι θα λέγαμε άραγε αν μας προτείνανε να επιλέγουμε ερωτικούς συντρόφους μόνο από τη φυλή στην οποία εμείς ανήκουμε;)· σύμφωνα με την οποία οι νέες γνωριμίες και οι ερωτικές σχέσεις δεν αποσκοπούν στον σεξουαλικό πειραματισμό, την κοινωνικοποίηση, την αναζήτηση του σεξουαλικού μας προσανατολισμού, παρά μόνο στη δημιουργία μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από ασθένειες (Είναι ο πρωταρχικός στόχος μιας κοινωνίας η απαλλαγή από κάθε ασθένεια ή η δημιουργία των μηχανισμών και των θεσμών αυτών που μπορούν να υποστηρίξουν τα άτομα με κάθε είδους ασθένεια;).

Πρέπει όλοι να σκεφτούμε αυτά τα ζητήματα, είτε ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία η χρήση μιας DNA εφαρμογής γνωριμιών είναι μια υπάρχουσα επιλογή, είτε απλά συζητούμε αυτή την επιλογή λόγω της ιδέας ενός γενετιστή από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Το μόνο που έχουμε να προτείνουμε είναι να συναναστρεφόμαστε και να επιθυμούμε να γνωριστούμε με άτομα που διαφωνούν με την ιδέα της DNA εφαρμογής γνωριμιών από κάθε άποψη. Στο τέλος, η καλύτερη χρήση μιας DNA εφαρμογής γνωριμιών είναι να μας βοηθήσει να βρούμε το επόμενο ραντεβού μας, απορρίπτοντας τα άτομα που χρησιμοποιούν μια τέτοια εφαρμογή (και ελπίζουμε αυτά τα άτομα να είναι ελάχιστα). Και το θεωρούμε θετικό το ότι μια τέτοια χρήση της εφαρμογής αυτής έρχεται σε αντίθεση με το τι σχεδιάζει ο δημιουργός της.

Το παρόν άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε με τον τίτλο «Sex, Apps, and DNA»: https://medium.com/@ethtropy/sex-apps-and-dna-286f6d3fd6d6

