Από το Πανοπτικόν στις «Δεκαπέντε Εκατομμύρια Χρηματομονάδες» και γιατί χρειαζόμαστε Queer Αλγόριθμους

Η σύγκριση αυτών των δυο δυστοπιών μπορεί να μας οδηγήσει σε μια σημαντική λεπτομέρεια. Το πρόβλημα με τη χρήση αλγορίθμων δεν είναι μόνο ότι μας επιτηρούν και είναι σε θέση να κατανοήσουν το φύλο και τις σεξουαλικές μας προτιμήσεις. Ένα ακόμη πρόβλημα, εξίσου σημαντικό, είναι ότι μπορεί να μην μπορέσουν να μας «εντοπίσουν». Για παράδειγμα, το φύλο μας ή οι σεξουαλικές μας προτιμήσεις δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν από το μηχανισμό επιτήρησης που παρακολουθεί τις δραστηριότητες μας στο διαδίκτυο. Με άλλα λόγια το τι επιλέγουμε να παρακολουθήσουμε ή να διαβάσουμε δεν μας κατηγοριοποιεί ως άτομα που ανήκουν σε κάποια από τις υπάρχουσες φυλετικές και σεξουαλικές κατηγοριοποιήσεις (όπως τις αντιλαμβάνονται οι αλγόριθμοι και οι μηχανισμοί επιτήρησης του διαδικτύου). Επιπρόσθετα, οι αλγόριθμοι μπορεί να τροποποιηθούν προκειμένου να τεθούν ορισμένα άτομα σε αφάνεια λόγω του φύλου τους ή των σεξουαλικών τους προτιμήσεών. Και στις δύο περιπτώσεις, ορισμένα άτομα και «έμφυλες ομάδες» δεν θα είναι ορατά στον κοινωνικό χώρο του διαδικτύου. Με αποτέλεσμα ορισμένα άτομα να δεχθούν πίεση να συμπεριφερθούν με ορισμένο τρόπο στο διαδίκτυο έτσι ώστε «να εναρμονιστούν ως κοινωνικά όντα» (Couldry & Hepp, 2017, σελ. 160 [έμφαση στο πρωτότυπο]). Ακριβώς όπως έκανε και ο Μπινγκ, ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου «Δεκαπέντε Εκατομμύρια Χρηματομονάδες».

Στην αρχή της ανάλυσης μας αναφέραμε ότι εμείς και μόνο εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις και τις προσωπικές μας αποτυχίες. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι οι αλγόριθμοι παίζουν ρόλο στην κατασκευή του φύλου και των σεξουαλικών μας προτιμήσεων. Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τους αλγόριθμους υπεύθυνους για τυχόν προσωπικές μας αποτυχίες, πρέπει να τους αναλύσουμε και να κατανοήσουμε το ηθικό τους πρόσημο. Επίσης πρέπει να κατανοήσουμε τους αλγόριθμους σαν πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες που διαμορφώνουν το φύλο μας, τις σεξουαλικές μας προτιμήσεις και τη ζωή μας. Όπως υπάρχει βία εναντίον συγκεκριμένων ατόμων λόγω του φύλου και των σεξουαλικών τους προτιμήσεων στην καθημερινή ζωή (π.χ. εκφοβισμός, διακρίσεις, ανισότητα), υπάρχει επίσης βία που επιβάλλεται κατά τον ίδιο τρόπο στο διαδίκτυο. Οφείλουμε να εντοπίσουμε αυτό το είδος «νέας»βίας, να δημιουργήσουμε ένα νέο είδος διαδικτυακών συλλογικοτήτων και να απαιτήσουμε Queer Αλγόριθμους.

Το παρόν άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε με τον τίτλο «Risk, Surveillance, and Queer Algorithms»: https://medium.com/@ethtropy/risk-surveillance-and-queer-algorithms-edd2540b04af

