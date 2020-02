Πώς να γράψετε μια ερωτική επιστολή την εποχή του Internet

Δεν υπάρχει κανένας συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο πρέπει να μοιάζει η ερωτική σας επιστολή: Θα πρέπει να εκφράσετε την αγάπη σας με οποιονδήποτε τρόπο μοιάζει φυσικός. Αλλά αν έχετε κολλήσει, μια ιδέα για το τι χρόνο θα χρησιμοποιήσετε στο γράμμα σας δίνει η Σαμάνθα Ο′ Σέα, συγγραφέας του «For the Love of Letters: A 21st-Century Guide to the Art of Letter Writing» (εκδότης: William Morrow, πρώτη έκδοση Απρίλιος 2007). ΄Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο BuzzFeed, μπορείτε να ξεκινήσετε με την πρώτη ματιά ή την πρώτη στιγμή που αισθανθήκατε ερωτευμένος/η με τον/την σύντροφό σας, μετά να αναφέρετε τι σας προσφέρει στην καθημερινότητά σας και, τέλος, τι θα θέλατε να κάνετε μαζί προχωρώντας στο αύριο. Σύμφωνα με την ίδια, αυτό υποδεικνύει το «είμαι εδώ και θα ήθελα να μείνω εδώ για πολύ καιρό».

Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε εισαγωγικά