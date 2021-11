Σκάρλετ Γιόχανσον, Μπόνο, Μάθιου ΜακΚόναχι, Ρις Γουίδερσπουν στο animation «Sing 2»

Η Illumination και η Universal Pictures κυκλοφόρησαν το τρέιλερ του σίκουελ του «Sing» που έρχεται στις αίθουσες τον επόμενο μήνα και είναι συνέχεια της ταινίας κινουμένων σχεδίων που ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα το 2016.

«Αυτή τη φορά ο αισιόδοξος Buster Moon και το all-star καστ των ερμηνευτών του ετοιμάζονται για ένα νέο σόου» αναφέρεται στη σύνοψη της ταινίας. «Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα: Πρώτα πρέπει να πείσουν τον πιο απομονωμένο ροκ σταρ του κόσμου -τον υποδύεται ο Μπόνο, στην πρώτη συμμετοχή του σε ταινία κινουμένων σχεδίων- να συμμετάσχει μαζί τους» σημειώνεται.

Οι Μάθιου ΜακΚόναχι, Ρις Γουίδερσπουν, Τόρι Κέλι, Φαρέλ Γουίλιαμς, Λετίσια Ράιτ, Νικ Κρολ, η Halsey και ο Bono είναι μερικοί από τους σταρ που συμμετέχουν στην ταινία.

Στο «Sing 2» ακούγονται γνωστά τραγούδια των Drake, Prince, Σον Μέντες, Καμίλα Καμπέγιο, Τέιλορ Σουίφτ, the Weeknd και BTS, όπως και το νέο τραγούδι των U2 «Your Song Saved My Life», πρώτη κυκλοφορία της μπάντας από το 2019.

Οι U2 έχουν γράψει αρκετά soundtrack και έχουν μάλιστα βρεθεί δύο φορές υποψήφιοι στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για τα Όσκαρ, με τα τραγούδια «The Hands That Built America» (Gangs of New York, 2003) και «Ordinary Love» (Mandela: Long Walk To Freedom, 2014).

Με πληροφορίες από Collider