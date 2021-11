«The Crown»: Φίλη της Νταϊάνα διέκοψε τη συνεργασία με τη σειρά. Η διαφωνία για την πριγκίπισσα

Anwar Hussein via Getty Images

Anwar Hussein via Getty Images Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και η Τζεμίνα Καν στο Πακιστάν το 1996.

Ωστόσο, αφού εργάστηκε στο The Crown επί περίπου πέντε μήνες, η Τζεμίμα δήλωσε ότι τελικά «συνειδητοποίησα πως η συγκεκριμένη ιστορία δεν θα ειπωθεί κατ’ ανάγκη με τον σεβασμό ή τη συμπόνια που ήλπιζα» και αποχώρησε.

Και πρόσθεσε: «Το 2019, ο Πίτερ Μόργκαν μου ζήτησε να συμμετέχω στη συγγραφή της πέμπτης σεζόν του The Crown, κυρίως στα επεισόδια που αφορούσαν τα τελευταία χρόνια πριν από τον θάνατο της Νταϊάνα.

Η σεναριογράφος και δημοσιογράφος Τζεμίμα Καν αποκάλυψε ότι σταμάτησε να εργάζεται στην ομάδα του « The Crown » εξαιτίας του προβληματισμού της όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίον απεικονίζεται ηπριγκίπισσα Νταϊάνα .

«Ζήτησα να αφαιρεθούν τα σημεία που συνεισέφερα στη σειρά και αρνήθηκα την αναφορά του ονόματος μου στα credit», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του The Crown δήλωσε (μέσω της Evening Standard):«Η Τζεμίμα Καν ήταν φίλη, φαν και υποστήριξε το The Crown από την πρώτη σεζόν. Ήταν μέρος ενός μεγάλο δικτύου καλά ενημερωμένων, ποικίλων πηγών, που παρείχε εκτενείς βασικές πληροφορίες στους συγγραφείς και την ερευνητική μας ομάδα- παρέχοντας το πλαίσιο της δραματικής σειράς που είναι το The Crown. Δεν είχε ποτέ συμβόλαιο ως σεναριογράφος».

Την Νταϊάνα ενσαρκώσει στον νέο κύκλο η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, που πήρε τη σκυτάλη από την Έμα Κόριν, η οποία απέσπασε για την ερμηνεία της Χρυσή Σφαίρα.