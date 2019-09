Solo Travelling: Η τάση που αλλάζει τον τουρισμό παγκοσμίως!

Francesco Carta fotografo via Getty Images

Σαν άνθρωποι είμαστε από τη φύση μας «προγραμματισμένοι» να λειτουργούμε σε αγέλες, με στόχο την επικοινωνία, την εύρεση τροφής και την διαιώνιση του είδους μας. Ο μόνος πάντα ήταν διαφορετικός και ξένιζε στο μάτι, αλλά βέβαια αυτή είναι μια αντίληψη του ανθρώπου των σπηλαίων και όχι του ανθρώπου του 2019. Θα αναρωτιέστε γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή (βασικά δεν θα αναρωτιέστε αφού διαβάσατε τον τίτλο), αλλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πετάξουμε από πάνω μας το taboo του solo traveler και να κάνουμε ότι πραγματικά μας ευχαριστεί χωρίς να σκεφτόμαστε «τι λέει ο κόσμος».

Γνωρίζω πολλά άτομα που αγαπούν να ταξιδεύουν, έχουν τον χρόνο, έχουν τα χρήματα, αλλά δεν έχουν την παρέα και για αυτό δεν το πραγματοποιούν. Νομίζουν ότι αν ταξιδέψουν μόνοι, ο περίγυρος τους θα θεωρήσει ότι δεν έχουν φίλους, ότι ζουν μια άκρως μοναχική ζωή και τα συναφή. Έτσι καταπιέζουν τις επιθυμίες τους, δημιουργούν απωθημένα και συνεπώς δεν ευχαριστούν τον εαυτό τους. Αυτό που όμως δεν γνωρίζουν είναι πως υπάρχει κάτι τόσο μαγικό και ιδιαίτερο στα ταξίδια που αποφασίζει κάποιος να πραγματοποιήσει μόνος του. Κάτι που συνδέει τους ανθρώπους με την πιο ειλικρινή και υγιή πλευρά τους. Διότι θα μπείτε σε μια διαδικασία να γνωρίσετε όλο και περισσότερους ανθρώπους εκεί, αφού θα «αναγκαστείτε» να κάνετε πράγματα μόνοι σας.

Το να ταξιδεύεις μόνος είναι κάτι που υπάρχει από πάντα, αλλά τα δυο τελευταία χρόνια (ξεκίνησε το 2017) έχει γίνει trend, με ένα πολύ υποσχόμενο πλάνο. Να μετατρέψει τους τουρίστες σε ταξιδιώτες. Όταν ταξιδεύεις μόνος, είσαι ο κύριος του εαυτού σου και μαθαίνεις να δίνεις πραγματική προσοχή στο μέρος που επισκέπτεσαι, τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι εκεί, και μιλώντας μαζί τους, να δίνεις βάση στην κουλτούρα του κάθε προορισμού. Κάπως έτσι, αυτή η νέα τάση στον χώρο του τουρισμού τα έχει καταφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς οι solo travellers έχουν αυξηθεί κατά 40% από πέρσι, σύμφωνα με στατιστικά της Google.

Για να βάλουμε όμως τα πράγματα σε μια σειρά, πιστεύω ότι δεν μπορούν όλοι άνθρωποι να ταξιδέψουν μόνοι. Όχι απαραίτητα λόγω ευθυνών ή φοβίας, απλώς δεν είναι όλοι άνθρωποι ίδιοι. Σε ένα solo travel η μόνη σου παρέα είναι ο ίδιος σου ο εαυτός, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έτσι θα ήταν ανόητο να το επιλέξεις, αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου ή δεν σου αρέσει η παρέα του. Δεν θα επέλεγες ποτέ να πας κάπου με ένα άτομο που δεν συμπαθείς ή δε περνάς καλά μαζί του. Και πίστεψε με, το ξέρεις πολύ καλά αν συμπαθείς τον εαυτό σου ή όχι.

Πάντως κανένας δεν ξεκίνησε να ταξιδεύει μόνος από την αρχή, κάποιοι το δοκίμασαν, τους άρεσε και το συνέχισαν και κάποιοι άλλοι απλά το προσπέρασαν. Οι περισσότεροι πάντως που το δοκίμασαν ανήκουν συντριπτικά στη πρώτη κατηγορία, δηλώνοντας μάλιστα ότι πλέον τους αρέσει να ταξιδεύουν περισσότερο μόνοι, πάρα με παρέα. Εσύ γιατί να μένεις με την απορία σε ποια από τις δυο κατηγορίες ανήκεις; Τόλμησε το, δεν έχεις να χάσεις απολύτως τίποτα. Μόνο θα κερδίσεις εμπειρίες και μετέπειτα θα επιλέξεις αν σου κάνει ή όχι αυτό το είδος ταξιδιού.

Αν πάντως το επιλέξεις υπάρχουν κάποιες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για τους «πρωτάρηδες» solo travelers, όπως το Zipskee, που θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε άλλους ταξιδιώτες, αλλά και ντόπιους, για να κάνετε όλα όσα ονειρεύεστε. Μάλιστα ο CEO του app, Evan Hung λέει πως: «Οι άνθρωποι, γινόμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, όταν ταξιδεύουμε μόνοι. Γκρεμίζουμε τα τείχη μας, είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις και φτάνουμε στα όριά μας».

Σε κάθε περίπτωση, εάν επιθυμείτε να ακολουθήσετε την τάση αυτή, ίσως θα θέλατε να μάθετε τους προορισμούς που πρότειναν τρεις γυναίκες «επαγγελματίες» στο solo travelling, στο Forbes. Έχοντας δει τον κόσμο από μια πιο «μοναχική» ματιά, η Meg Nolan (ιδρύτρια της Friend of a Friend Consulting) προτείνει την Ισλανδία, ώστε να απολαύσεις το Βόρειο Σέλας. Η Tania Lebrija Swasbrook (αντιπρόεδρος και travel designer στο Travelworld of Coronado) προτείνει την Ισπανία για τη φιλοξενία και την κουλτούρα τους, ενώ η Leah Winck (ιδρύτρια και πρόεδρος της Journey On Travel) προτείνει τη χαλάρωση και τις τεκίλες του Μεξικό. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, ξεκινήστε από την Ιταλία, είναι μια χώρα με παρόμοια κουλτούρα με τη δική μας, πολλά πράγματα να δεις και να κάνεις ώστε να μην βαρεθείς, καλό φαγητό και πολύ φιλικούς ανθρώπους.

