Sonic Stories: Ένας ηχητικός κήπος για τις ανθρώπινες σχέσεις

Αποτελώντας μια γιορτή για τον κόσμο του ήχου, αυτή η έκθεση είναι η τέταρτη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Sounds Now, συγκεντρώνοντας ακροατήρια σε διαφορετικούς δημόσιους χώρους σε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις και δημιουργώντας μια ακουστική εμπειρία που επιχειρεί να προκαλέσει την εμπλοκή με το περιβάλλον, μεταξύ των ανθρώπων και με άλλα είδη, με τα κοινά σημεία και τους κοινούς ρυθμούς τους.

Το έργο “Listen to My World” γεννήθηκε από το ενδιαφέρον για την ακρόαση ιστοριών που δεν λέγονται συχνά και από την πεποίθηση ότι αυτές οι ιστορίες έχουν σημασία. Εξετάζει τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε ότι ένας τόπος ή χώρος μας συμπεριλαμβάνει ή μας αποκλείει, και προτείνει ότι το να ακούμε τις εμπειρίες των άλλων σχετικά με αυτούς τους χώρους και τόπους θα μπορούσε να μας προσφέρει τρόπους να είμαστε πιο συναισθητικοί και γενναιόδωροι ο ένας προς την άλλη. Σε αυτούς τους διχαστικούς καιρούς που χωρίζουν αντί να ενώνουν, όπου η διαφορετικότητα παρερμηνεύεται εσκεμμένα ως ασυμβίβαστη διαφορά και το να ακούς τους άλλους έχει αντικατασταθεί από το να μονολογείς μπροστά τους, είναι απαραίτητο να συναντήσουμε ο ένας την άλλη εκ νέου.

Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του “Listen to My World” η Claudia Molitor συναντήθηκε με μια σειρά ανθρώπων σε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις και χωριά. Έχοντας περιέργεια να ακούσει τις ιστορίες τους, έμαθε περισσότερα για το πώς βιώνουν, βλέπουν, ακούν και κατανοούν τους χώρους στα μέρη που αποκαλούν σπίτι τους. Ενώ υλοποιούσε το έργο, η Molitor αναλογιζόταν τους υπέροχους ανθρώπους που συνάντησε, τις ιστορίες που της είπαν, τις εμπειρίες που ήταν αρκετά γενναιόδωροι για να μοιραστούν μαζί της, τους χώρους που της σύστησαν και της έμαθαν να βλέπει διαφορετικά, και πώς αυτές οι συναντήσεις την επηρέασαν. Όλες αυτές οι σκέψεις και οι προβληματισμοί έχουν υφανθεί στην οπτική και ηχητική υλικότητα της εγκατάστασης, ώστε να αντανακλώνται αυτές οι συναρπαστικές συναντήσεις.

Σχεδιασμός και Κατασκευή Εγκατάστασης: Claudia Molitor and James Johnson

Έχει εκτεθεί στο Transit (Βέλγιο), στο Spor (Δανία), στο hcmf// (Ηνωμένο Βασίλειο), στο Wilde Western (Βέλγιο), στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα) και στο Time of Music (Φινλανδία) στο πλαίσιο του προγράμματος Sounds Now που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δημόσια συνάθροιση του School for Sonic Memory ενσωματώνει το ταξίδι δεκαπέντε διεθνών καλλιτεχνών, πολεοδόμων και επαγγελματιών σε τρεις πόλεις της Μεσογείου: Αθήνα, Αλεξάνδρεια και Μασσαλία.