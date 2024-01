Σορτς: Η εναλλακτική πρόταση για τη μίνι φούστα - και για όλες τις σαιζόν

Ο Τζέιμς Τζότζεφ Μπράουν, αφροαμερικανός μουσικός, πατέρας της φανκ και νονός της σόουλ μουσικής τραγουδούσε το 1971 το «Hot Pants». Χορευτικός πυρετός στα κλαμπ της εποχής με κορίτσια ντυμένα με καυτά σορτσάκια να λικνίζονται τραγουδώντας τους στίχους “She got to use what she got to get what she wants” (πρέπει να χρησιμοποιήσει ό,τι έχει για να πάρει αυτό που θέλει). Τα σορτσάκια ήταν η μεγάλη τάση της μόδας, ήταν η στιλιστική απελευθέρωση και η υπογραφή της άνεσης. Την εποχή που τα σούπερ μίνι είχαν γεμίσει τους δρόμους, τα σορτσάκια έδιναν λύσεις σε όλες εκείνες που ήθελαν μεν να δείχνουν τα πόδια τους, χωρίς να αποκαλύπτουν άλλα σημεία του σώματος τους.