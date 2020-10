Στα άδυτα της Νέας Υόρκης (και) από τον καναπέ του σπιτιού μας

Ανήσυχοι κάτοικοι «της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ», ή ακόμα όσοι θα ήθελαν να γνωρίσουν το Big Apple με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, είναι εκείνοι που θα λατρέψουν το Open House New York Festival.

Τι είναι το Open House New York Festival

Άλλες παρουσιάσεις θα προσφέρουν ματιές πίσω από τα επιφαινόμενα στο «Little Island» (τον προκυμαία που σχεδίασε το στούντιο Heatherwick), στην κοινότητα που βρίσκεται στο Westbeth Home to the Arts και στην κατασκευή επιγραφών νέον στο UrbanGlass. Παράλληλα, το πρόγραμμα «Broadway Challenge» – εμπνευσμένο από το βιβλίο «Walking Broadway» του William Hennessey – προσκαλεί τους συμμετέχοντες να περπατήσουν και τα 21 χιλιόμετρα του Μπροντγουέι, από το Bowling Green μέχρι τον ποταμό Χάρλεμ.

Οι δραστηριότητες στο ύπαιθρο που προτείνονται είναι κατά μόνας διαδρομές του τύπου «Grand Concourse Art Deco by foot», «NYC DOT art by bike» και «Woodlawn Cemetery’s mausoleums». Τέλος, σειρά προγραμμάτων με την επωνυμία «Black Gotham Experience» με επικεφαλής τον καλλιτέχνη και ιστορικό Kamau Ware εξερευνούν τον αντίκτυπο της αφρικανικής διασποράς στην ανάπτυξη της Νέας Υόρκης. Και σε μια σειρά από podcast, με τίτλο «Lost New York» επιχειρείται εξερεύνηση τοποθεσιών που πλέον δεν υπάρχουν, σαν το Seneca Village (ιδρύθηκε το 1825 από Μαύρους που δεν ήταν σκλάβοι) και το στάδιο μπέιζμπολ Ebbets Field.