Δύο έφηβες στη Νέα Υόρκη έχασαν τη ζωή τους μετά από ένα ατύχημα που φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «σέρφινγκ στο μετρό».

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε μια κλήση έκτακτης ανάγκης στο σταθμό Marcy Avenue και Broadway του μετρό στο Μπρούκλιν το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, περίπου στις 3:10 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με δήλωση του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης στο περιοδικό PEOPLE.

«Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο άγνωστες νεαρές γυναίκες, χωρίς τις αισθήσεις τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι έφηβες, των οποίων η ταυτότητα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, κηρύχθηκαν νεκρές στο σημείο του ατυχήματος. Σύμφωνα με το NYPD, η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε δήλωση προς το περιοδικό PEOPLE, ο πρόεδρος της Αρχής Μεταφορών της Νέας Υόρκης (NYCTA) είπε ότι η τραγωδία αφορούσε το «σέρφινγκ» στο μετρό, μία σχετικά πρόσφατη επικινδύνη τάση ειδικά ανάμεσα στους εφήβους: Να στέκεσαι όρθιος στο εξωτερικό ενός κινούμενου τρένου του μετρό.

«Είναι σπαρακτικό το γεγονός ότι δύο νεαρά κορίτσια έχασαν τη ζωή τους επειδή κατά κάποιον τρόπο πίστευαν ότι το να ταξιδεύουν στην οροφή ενός τρένου του μετρό ήταν ένα αποδεκτό παιχνίδι. Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι φίλοι πρέπει να είναι σαφείς με τους αγαπημένους τους: Το να ανεβαίνεις πάνω σε ένα βαγόνι του μετρό δεν είναι «σέρφινγκ» — είναι αυτοκτονία», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι οι οικογένειες των εφήβων, καθώς και οι εργαζόμενοι των μέσων μαζικής μεταφοράς που εντόπισαν τα θύματα, έμειναν «τρομερά συγκλονισμένοι από αυτή την τραγωδία».

Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά σέρφινγκ στο μετρό της Νέας Υόρκης το 2024, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης στο περιοδικό PEOPLE. Το 2024, στην πόλη έγιναν 162 συλλήψεις για σέρφινγκ στο μετρό, ενώ μέχρι στιγμής φέτος έχουν γίνει 128 συλλήψεις.

Η Metropolitan Transit Authority (MTA), η μητρική εταιρεία της NYCTA, διεξάγει επί του παρόντος μια ενεργή εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού — ιδίως των νέων — σχετικά με τους κινδύνους του σέρφινγκ στο μετρό. Η εκστρατεία έχει ως σύνθημα «Ride inside, stay alive» (Μείνετε ζωντανοί, ταξιδεύετε μέσα).

