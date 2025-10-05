Δύο έφηβες στη Νέα Υόρκη έχασαν τη ζωή τους μετά από ένα ατύχημα που φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «σέρφινγκ στο μετρό».

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε μια κλήση έκτακτης ανάγκης στο σταθμό Marcy Avenue και Broadway του μετρό στο Μπρούκλιν το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, περίπου στις 3:10 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με δήλωση του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης στο περιοδικό PEOPLE.

«Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο άγνωστες νεαρές γυναίκες, χωρίς τις αισθήσεις τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Police suspect two girls were subway surfing after their bodies were found on top a train car https://t.co/vaZHeXcuv0 pic.twitter.com/XpjgVLhQ9M October 4, 2025

Οι έφηβες, των οποίων η ταυτότητα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, κηρύχθηκαν νεκρές στο σημείο του ατυχήματος. Σύμφωνα με το NYPD, η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Two teen girls found dead on Brooklyn train in suspected subway surfing incident: cops https://t.co/fverdV4mC2 pic.twitter.com/lTeiVQdbUH — New York Post (@nypost) October 4, 2025

Σε δήλωση προς το περιοδικό PEOPLE, ο πρόεδρος της Αρχής Μεταφορών της Νέας Υόρκης (NYCTA) είπε ότι η τραγωδία αφορούσε το «σέρφινγκ» στο μετρό, μία σχετικά πρόσφατη επικινδύνη τάση ειδικά ανάμεσα στους εφήβους: Να στέκεσαι όρθιος στο εξωτερικό ενός κινούμενου τρένου του μετρό.

«Είναι σπαρακτικό το γεγονός ότι δύο νεαρά κορίτσια έχασαν τη ζωή τους επειδή κατά κάποιον τρόπο πίστευαν ότι το να ταξιδεύουν στην οροφή ενός τρένου του μετρό ήταν ένα αποδεκτό παιχνίδι. Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι φίλοι πρέπει να είναι σαφείς με τους αγαπημένους τους: Το να ανεβαίνεις πάνω σε ένα βαγόνι του μετρό δεν είναι «σέρφινγκ» — είναι αυτοκτονία», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι οι οικογένειες των εφήβων, καθώς και οι εργαζόμενοι των μέσων μαζικής μεταφοράς που εντόπισαν τα θύματα, έμειναν «τρομερά συγκλονισμένοι από αυτή την τραγωδία».

REPORT: "Subway surfing" is becoming a growing trend among teenagers who will "surf" and run on top of moving trains.



The trend is common in New York City where teens risk their lives just for some views online.



One Manhattan mother is suing Meta, TT and the MTA after her son… pic.twitter.com/ItBRrbnQAg — Collin Rugg (@CollinRugg) May 8, 2024

Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά σέρφινγκ στο μετρό της Νέας Υόρκης το 2024, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης στο περιοδικό PEOPLE. Το 2024, στην πόλη έγιναν 162 συλλήψεις για σέρφινγκ στο μετρό, ενώ μέχρι στιγμής φέτος έχουν γίνει 128 συλλήψεις.

Η Metropolitan Transit Authority (MTA), η μητρική εταιρεία της NYCTA, διεξάγει επί του παρόντος μια ενεργή εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού — ιδίως των νέων — σχετικά με τους κινδύνους του σέρφινγκ στο μετρό. Η εκστρατεία έχει ως σύνθημα «Ride inside, stay alive» (Μείνετε ζωντανοί, ταξιδεύετε μέσα).

New York subway surfing accident. 😳😱 pic.twitter.com/NlwcE2oDFW — Sabrina Smolders 🦋🌹 (@SabrinaSmolders) November 10, 2024

