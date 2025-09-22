Αξιωματούχοι στην Αυστραλία δεσμεύτηκαν ότι ο γίγαντας των τηλεπικοινωνιών Optus θα αντιμετωπίσει «σημαντικές συνέπειες» λόγω διακοπής των συστημάτων του που συνδέεται με πολλαπλούς θανάτους.

Το περιστατικό της περασμένης εβδομάδας άφησε εκατοντάδες ανθρώπους σε περισσότερο από το ήμισυ της χώρας χωρίς τη δυνατότητα να καλέσουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για 13 ώρες. Η Optus – ένας από τους δύο κύριους παρόχους της χώρας – αναφέρει ότι τουλάχιστον τρία άτομα πέθαναν ως αποτέλεσμα και ο διευθύνων σύμβουλός της ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειές τους και το κοινό για την «εντελώς απαράδεκτη» αποτυχία.

Η εταιρεία, όπως αναφέρει το BBC, δέχεται πυρά για την καθυστερημένη διαχείριση του περιστατικού – τη δεύτερη τέτοια διακοπή για την εταιρεία μέσα σε δύο χρόνια – και η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών της χώρας διεξάγει έρευνα.

Περισσότερες από 600 κλήσεις προς υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης απέτυχαν την περασμένη Πέμπτη, κυρίως από τη Νότια Αυστραλία, τη Δυτική Αυστραλία και τη Βόρεια Επικράτεια. Τουλάχιστον δύο κλήσεις προς υπηρεσίες άμεσης βοήθειας που έγιναν από τη νοτιοδυτική Νέα Νότια Ουαλία επίσης δεν συνδέθηκαν.

Ωστόσο, η Optus περίμενε 40 ώρες για να ενημερώσει το κοινό για το περιστατικό και επίσης δεν ενημέρωσε τις ρυθμιστικές αρχές μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα – σε αντίθεση με την τυπική, ενδεδειγμένη πρακτική, αναφέρει η Αυστραλιανή Αρχή Επικοινωνιών και Μέσων Ενημέρωσης (ACMA).

Σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Παρασκευής, ο επικεφαλής της Optus, Στέφαν Ρου, απέδωσε τη διακοπή σε τεχνικό σφάλμα που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αναβάθμισης δικτύου. Είπε ότι οι έλεγχοι που διεξήχθησαν μετά την αποκατάσταση των υπηρεσιών επιβεβαίωσαν ότι τρία άτομα είχαν πεθάνει, συμπεριλαμβανομένου ενός αγοριού, αν και η αστυνομία έκτοτε δήλωσε ότι η βλάβη του δικτύου ήταν «απίθανο» να είναι η αιτία σε αυτή την περίπτωση.

Οι αρχές στην Ουάσινγκτον λένε επίσης ότι πιστεύουν ότι ένα τέταρτο άτομο πέθανε αφού η κλήση τους προς υπηρεσίες άμεσης βοήεθιας απέτυχε.

Σε μια σειρά ενημερώσεων το Σαββατοκύριακο, ο κ. Ρου είπε ότι η εταιρεία δεν γνώριζε για το πρόβλημα επί 13 ώρες. Πολλοί πελάτες προσπάθησαν να ενημερώσουν την εταιρεία ότι το δίκτυό της δεν λειτουργούσε, αλλά τα παράπονα δεν αντιμετωπίστηκαν «όπως θα αναμενόταν», είπε.

«Θα ήθελα να επαναλάβω πόσο λυπάμαι για την πολύ θλιβερή απώλεια της ζωής τεσσάρων ανθρώπων που δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ώρα ανάγκης», δήλωσε ο κ. Rue την Κυριακή. «Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι λαμβάνονται και θα ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα συμβεί στο μέλλον».

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος της Acma δήλωσε ότι η ρυθμιστική αρχή «ανησυχεί βαθιά» για την κατάσταση και τον χειρισμό της. «Οι Αυστραλοί πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όποτε χρειάζονται βοήθεια. Αυτή είναι η πιο θεμελιώδης ευθύνη που έχει κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιακών εταιρειών απέναντι στο κοινό».

Η ρυθμιστική αρχή έχει προηγουμένως διαπιστώσει ότι η Optus δεν παρείχε πρόσβαση σε υπηρεσίες κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε 2.145 άτομα κατά τη διάρκεια μιας διακοπής το 2023 και στη συνέχεια δεν έλεγξε 369 άτομα που επηρεάστηκαν. Στην εταιρεία επιβλήθηκαν με πρόστιμα άνω των 12 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (8 εκατομμύρια δολάρια).

Η υπουργός Επικοινωνιών Άνικα Γουέλς δήλωσε σήμερα ότι οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών «δεν έχουν καμία δικαιολογία» για αποτυχημένες κλήσεις έκτακτης ανάγκηςκαι ότι είχε μιλήσει με τον κ. Ρου – ο οποίος, σύμφωνα με τν πρωθυπουργό, θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο παραίτησης.

«Δεν θα εκπλαγείτε αν ακούσετε ότι εξέφρασα την απίστευτη απογοήτευσή μου για την επανάληψη ενός τέτοιου περιστατικού και μάλιστα τόσο γρήγορα», είπε. Η εταιρεία θα αντιμετωπίσει «σημαντικές συνέπειες», είπε.

Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά ο κ. Ρου έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να παρέχει ενημερώσεις στο κοινό καθημερινά «καθώς γίνονται γνωστές περισσότερες πληροφορίες».

