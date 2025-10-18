Μια απρόσμενη γκάφα της αντιπροέδρου του νεοσύστατου Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρας Τζάκρη, φαίνεται πως ήταν αρκετή για να φέρει στο φως εσωτερικές εντάσεις στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη — των αποκαλούμενων πλέον Kasselistas.

Σύμφωνα με ανάρτηση του στιχουργού Νίκου Μωραΐτη, ο οποίος στο παρελθόν διατηρούσε στενή επικοινωνία με τον Στέφανο Κασσελάκη, η κ. Τζάκρη φέρεται να είχε έντονη συνομιλία με τον πρόεδρο του κόμματος τις τελευταίες ώρες.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφία (screenshot) που, όπως υποστηρίζει ο Μωραΐτης, ανέβασε κατά λάθος η ίδια η Τζάκρη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην εικόνα φαίνεται συνομιλία όπου η αντιπρόεδρος του Κινήματος αναζητά μάταια τον κ. Κασσελάκη, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και, σύμφωνα με το μήνυμα, «δεν είναι σε mood» για επικοινωνία.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να σχολιάζουν ότι η γκάφα αυτή αποκαλύπτει την εύθραυστη εσωτερική ισορροπία στο Κίνημα Δημοκρατίας και τη δυσκολία συνεννόησης στην κορυφή της ηγετικής ομάδας.

Η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη:

Μην πείτε ότι δε σας τα έχω πει εδώ και (περίπου) ένα χρόνο.

Ο Πρόεδρος διακοπές στην Αμερική, η Αντιπρόεδρος τον ψάχνει, εκείνος δεν είναι σε mood να της μιλήσει, εκείνη κάνει print screen τη συνομιλία τους κι αντί να τη στείλει εκεί που θέλει (ποιος ξέρει πού;) την ανεβάζει… https://t.co/hqndrrhPMn — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) October 18, 2025

Ο διάλογος που ακολουθεί είναι ο εξής:



Έχεις διχάσει πολύ κόσμο. Να μάθεις να ενώνεις. Αντιπρόεδρος είσαι

Ποιον κόσμο; Δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Δεν απαντάς !

Δεν έχω όρεξη τώρα. Να δούμε τα αποτελέσματα που θα φέρεις όσο είμαι εκτός

Ωραία για να δούμε , για αυτά ήθελα να μιλήσουμε αλλά δεν με καταδέχεσαι

Δεν είμαι σε mood

Η Τζάκρη καταγγέλλει παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων

Παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων καταγγέλλει η Θεοδώρα Τζάκρη που υποστηρίζει πως ο καυγάς μεταξύ της ίδιας και του Στέφανου Κασσελάκη – μέσω whats app – διέρρευσε από άγνωστο.

Σύμφωνα με την κ. Τζάκρη το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από τη διαρροή της «ιδιαίτερης συνομιλίας», όπως η ίδια της χαρακτηρίζει, θέλει να δημιουργήσει εντυπώσεις και να υπονομεύσει το Κίνημα Δημοκρατίας.

Υποστηρίζει, ακόμα, πως οι σχέσης της ίδιας με το Στέφανο Κασσελάκη «ήταν και είναι ισχυρές και αδιατάρακτες».

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Άγνωστο σε εμένα πως, ενώ παρακολουθούσα την δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης, στις 11:01 διαδόθηκε μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook απόσπασμα ιδιαίτερης συνομιλίας.

Όποιοι, μέσω άγνωστης μεθόδου, έκαναν κάτι τέτοιο, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι. Ηθικά και πολιτικά.

Άλλο ένα συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα εμένα. Εξυπακούεται ότι θα το ερευνήσω μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό μου τον Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο οι σχέσεις μας ήταν και είναι ισχυρές και αδιατάρακτες.

Μαζί δίνουμε και θα δίνουμε τον αγώνα για την Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου.

Θεοδώρα Τζάκρη

Βουλευτής Πέλλας

Αντιπρόεδρος Κινήματος Δημοκρατίας».

