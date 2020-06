Στα δικαστήρια απειλούν να πάνε τον Ντόναλντ Τραμπ οι Rolling Stones

«Οι Rolling Stones δεν υποστηρίζουν τον Donald Trump. Το τραγούδι “You Can’t Always Get What You Want” χρησιμοποιήθηκε χωρίς την άδεια του συγκροτήματος», κάτι που επαναλήφθηκε στην αποτυχημένη συγκεντρωση του Τραμπ, πριν από μία εβδομάδα στη Τάλσα της Οκλαχόμα.

Οι Rolling Stones δεν είναι το μοναδικό συγκρότημα που απαγορεύει στον Τραμπ την χρήση των τραγουδιών τους.

Στις αρχές του μήνα οι Village People εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ζητούσαν από τον Τραμπ να μην παίζει τα τραγούδια, «Macho Man» και «Y.M.C.A.» σε καμμία από τις ομιλίες του κατά προεκλογική του καμπάνια.

Πηγή: Rolling Stone