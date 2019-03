Πρίγκιπας Γουίλιαμ και πρίγκιπας Χάρι: Οι φήμες που τους θέλουν «στα μαχαίρια»

ASSOCIATED PRESS

Οποιαδήποτε φήμη περί έντασης ανάμεσα στη Μέγκαν Μάρκλ και την Κέιτ Μίντλετον μάλλον μοιάζει ασήμαντη μπροστά στον φημολογούμενο τσακωμό του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι.

Σύμφωνα με τον Νικ Μπούλεν, κινηματογραφιστή και ιδρυτή του ιστότοπου True Royalty, ο οποίος περιέχει εκπομπές και συνεντεύξεις που αφορούν αποκλειστικά τη βασιλική οικογένεια, τα δυο αδέρφια μαλώνουν πολύ.

«Είναι σίγουρα πιο σέξι μια ιστορία με πρωταγωνίστριες τις δυο Δούκισσες σε πόλεμο», δήλωσε ο Μπούλεν στο Fox News. Ωστόσο πρόσθεσε ότι «στην πραγματικότητα υπάρχει ρήξη στη σχέση των Γουίλιαμ και Χάρι». «Όλα τα αδέρφια τσακώνονται. Αυτή τη φορά ο τσακωμός βγαίνει στο φως της δημοσιότητας».

Το επεισόδιο που προβλήθηκε στον εν λόγω ιστότοπο με τίτλο «Royals on the Rocks» και πληροφορίες προερχόμενες από την Κέιτι Νίκολ, βασιλική ανταποκρίτρια για το περιοδικό Vanity Fair και The Mail δεν αναφέρεται άμεσα στον τσακωμό, αλλά δίνει να εννοηθεί ότι μάλλον είναι αλήθεια. Η Νίκολ λέει ότι τα δυο αδέρφια εξακολουθούν να μιλούν και συνεχίζουν να μοιράζονται έναν άθραυστο δεσμό.

«Ο κόσμος δεν θέλει να πιστέψει ότι τα αδέρφια μαλώνουν, οπότε είναι πιο εύκολο να υποθέσουν ότι η σχέση των Κέιτ και Μέγκαν είναι προβληματική. Πρόκειται για δυο άνδρες οι οποίοι σε μικρή ηλικία έχασαν τη μητέρα τους (την πριγκίπισσα Νταϊάνα) και το ”παραμύθι” τους θέλει πιο κοντά από ποτέ μετά από αυτό το τραγικό γεγονός. Χρειάζονται ο ένας τον άλλον», είπε ο Μπούλεν. Και συνεχίζει: «Νομίζω ότι αυτή η ”διαμάχη” εν μέρει ισχύει, αλλά μιλάμε για δυο ενήλικες στα 30 τους χρόνια, οι οποίοι ξεκινούν τις δικές τους οικογένειες, έχουν διαφορετικές συζύγους, μετακομίζουν σε διαφορετικά μέρη της χώρας και έχουν και διαφορετικά καθήκοντα».

Εκπρόσωπος του παλατιού του Κένσινγκτον είπε στην αμερικανική HuffPost ότι «δεν θα προχωρήσει σε σχόλια», όσον αφορά τη φήμη.