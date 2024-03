Σταύρος Λάντσιας: Ο δικός μου Ennio Morricone είναι ο συνθέτης-πρότυπο, μία συνεχής έμπνευση

Μετά τις sold out εμφανίσεις το Φεβρουάριο, ο Σταύρος Λάντσιας επιστρέφει στο Half Note Jazz Club , με την τελευταία του δισκογραφική δουλειά που έχει τίτλο « My Ennio Morricone », για τρεις βραδιές, από το Σάββατο 30 έως και τη Δευτέρα 1η Απριλίου.

Ο καταξιωμένος Κύπριος πιανίστας και συνθέτης ανοίγει ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου του συνθέτη και παρουσιάζει τις αξέχαστες μελωδίες του που έχουν «ντύσει» εμβληματικές ταινίες, όπως Cinema Paradiso, Once Upon a Time in the West και πολλές άλλες, μέσα από ευρηματικές ενορχηστρώσεις και εμπνευσμένες εκτελέσεις από χαρισματικούς σολίστες.