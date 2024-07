Σταύρος Ξαρχάκος: Είτε είσαι 5, είτε 85, η ηλικία είναι μονάχα ένα νούμερο

Στα 85 χρόνια «της νεανικότητάς του»

Τα επιβεβαίωσε αυτά, μάλιστα, λίγο αργότερα, όταν η HuffPost του ζήτησε ένα μικρό σχόλιο πάνω στη μεγάλη μέρα. «Η ηλικία είναι μόνο ένα νούμερο», μας είπε. «Είτε είσαι 5, είτε 85 χρονών, είναι ένα νούμερο και τίποτα άλλο». Παρατήρηση που συνάδει με το «ακάματος» της Κατερίνας Σακελλαροπούλου - αρκεί να σημειώσουμε ότι λίγους μήνες πριν, τον Ιανουάριο του 2024, ο Ξαρχάκος παρουσίασε σε δυο ακόμα sold out συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το περίφημο «Ρεμπέτικο» (1983), τη μουσική που έγραψε για την ομώνυμη ταινία σε σκηνοθεσία Κώστα Φέρρη.

Αποχαιρετισμός στον μαέστρο

Η ιστορία ενός παρασήμου

Η προσφώνηση της ΠτΔ

Σταύρος Ξαρχάκος

Το 1965 συνέθεσε τη μουσική για την ταινία Μοντέρνα Σταχτοπούτα σε σενάριο και σκηνοθεσία Αλέκου Σακελλαρίου, ενώ την επόμενη χρονιά για την ταινία Διπλοπενιές σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκαλενάκη. Σε αυτή ακούγονται τα τραγούδια Μάτια βουρκωμένα, Στου Όθωνα τα χρόνια και Με τι καρδιά (Αποχαιρετισμός), σε στίχους Νίκου Γκάτσου, με ερμηνευτή τον ηθοποιό Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Η ταινία παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και στο Φεστιβάλ των Κανών με τίτλο Dancing The Sirtaki και ταξίδεψε μέχρι την Ιαπωνία, την Αγγλία και τη Γαλλία. Ο δίσκος κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά σε αγγλόφωνη έκδοση, με ερμηνευτές τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, τη Βίκυ Μοσχολιού και τον Σταμάτη Κόκοτα. Το 1966 κυκλοφόρησε ο δίσκος Η Ελλάς χωρίς ερείπια, στον οποίο περιλαμβάνεται δική του ακυκλοφόρητη μουσική και τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Η μουσική του είχε συνοδεύσει το ομότιτλο ντοκιμαντέρ του Άγγελου Λάμπρου.

Επιστρέφοντας από τις σπουδές του στη Νέα Υόρκη το 1983, συνέθεσε τη μουσική για την ταινία Ρεμπέτικο, σε σκηνοθεσία του Κώστα Φέρρη. Τους στίχους των τραγουδιών έγραψε ο Νίκος Γκάτσος. Η ταινία κέρδισε -4- βραβεία στο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και το ειδικό βραβείο μουσικής. Η ταινία κέρδισε το βραβείο της Αργυρής Άρκτου στο 34ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου, ενώ παράλληλα διακρίθηκε στα Φεστιβάλ της Βαλένθια και της Αλεξάνδρειας. Την ίδια χρονιά συνέθεσε τη μουσική για την τηλεοπτική σειρά παραγωγής του BBC, που γυρίστηκε στη Ρόδο The dark side of the Sun, ενώ τo 1986 ανέλαβε τη σύνθεση της μουσικής για την ταινία Γλυκιά πατρίδα, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη, η οποία πραγματεύεται τα γεγονότα της δικτατορίας στη Χιλή.