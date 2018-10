Στη Νέα Υόρκη…

Karolina Mizan Top of the Rock

10. Top of the Rock. Είναι ο τελευταίος όροφος του Rockefeller Plaza. Έχει την πιο όμορφη 360 μοιρών θέα της Νέας Υόρκης. Να ανέβεις μέχρι πάνω-πάνω και να κάτσεις αρκετή ώρα για να απολαύσεις την θέα και να ηρεμήσεις. Θα σου πρότεινα να ανέβεις αργά το βράδυ, κατά τις 23:00, που δεν έχει τόσο κόσμο και εκτός αυτού είναι φωτισμένοι όλοι οι ουρανοξύστες και αν δεν έχει συννεφιά το μάτι σου βλέπει μέχρι πολλά χιλιόμετρα μακριά.

6. Whole Foods. Εντάξει… Θα μπορούσες να μην πας πουθενά αλλού να φας. Κάθε μέρα, για κάθε γεύμα να πηγαίνεις εκεί. Είναι ίσως η μεγαλύτερη αλυσίδα supermarket με υγιεινά προϊόντα. Εκτός από αυτό όμως, έχει και όσες ώρες είναι ανοιχτό μπουφέ. Έχει τεράστιο μπουφέ με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Παίρνεις λοιπόν μία συσκευασία, βάζεις ό,τι θες και πληρώνεις με βάση το βάρος της συσκευασίας. Πρέπει οπωσδήποτε να πας, έχει πολλά Whole Foods στην Νέα Υόρκη οπότε σίγουρα δεν θα το χάσεις. Θα ικανοποιήσει και βραδινές πείνες. Ένα από τα πολλά είναι δίπλα στο Bryant Park, οπότε μπορείς να πας να πάρεις ό,τι θέλεις και να πας στο Bryant Park, στο γκαζόν ή στα τραπεζάκια, να φας.

15. Cafe Habana. Ακόμα ένα μεξικάνικο στο κέντρο του Soho. Η ατμόσφαιρα σε εκείνη την περιοχή είναι πραγματικά μοναδική και αυτό το μαγαζί σε κάνει να νιώθεις λες και είσαι στο Μεξικό. Ό,τι και να πάρεις είναι πολύ νόστιμο και γευστικό.

Εννοείται πως είναι ένα ταξίδι – εμπειρία ζωής. Πλέον δεν είναι τόσο δύσκολο, χρονοβόρο και ακριβό να φτάσεις εκεί οπότε σου προτείνω να το προγραμματίσεις άμεσα. Κάθε δρόμος και κάθε περιοχή έχει κάτι να ανακαλύψεις όσες μέρες και αν μείνεις. Ένα μάθημα ζωής είναι η ποικιλία του κόσμου. Και τι θέλω να πω με αυτό; Άνθρωποι από κάθε άκρη της γης, με διαφορετικές πεποιθήσεις και απόψεις συνυπάρχουν, σεβόμενοι ο καθένας την εικόνα, την γνώμη, τον προσανατολισμό του άλλου. Οι άνθρωποι εκεί εκφράζουν από την εικόνα τους αυτό που είναι και κανείς δεν δίνει σημασία και δεν σχολιάζει. Αναπολώ συχνά τις μέρες μου και τις αναμνήσεις μου από το Μεγάλο Μήλο.

