Στυλιανός Παπαρδέλας: Η φωτογραφία με βοηθάει να εκφράζω την συνειδητότητά μου

Το 2010, βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ουγκάντα. Καθώς περπατούσε στις γειτονιές της Καμπάλα, συνάντησε μια γυναίκα με «φωτεινό» χαμόγελο, τη φωτογράφισε και αυτή η εικόνα αποτέλεσε το κίνητρο για να ξεκινήσει το « In Touch », ένα πρότζεκτ γεμάτο στιγμές «σύνδεσης» με ανθρώπους από διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Επισκέφτηκε περισσότερες από 40 χώρες, καλύπτοντας τα ταξίδια με προσωπικούς πόρους και με τη βοήθεια ανθρώπων που συνάντησε στην πορεία. Το δεύτερο φωτογραφικό πρότζεκτ που προέκυψε από τα ταξίδια του ήταν το « Out of Touch » και περιέχει εικόνες με θέμα τα προβλήματα στην καθημερινότητα των σύγχρονων κοινωνιών.

To “In touch” και το “Out of touch” είναι δυο τεράστια κομμάτια της ζωής μου αλλά και της ανθρωπότητας. Είναι δυο ιδέες που συγκρούονται και δύο οπτικές που συνυπάρχουν. Δεν θέλω να αναλύσω κάτι παραπάνω γιατί επιθυμώ το βιβλίο αυτό να φτάσει στα χέρια ανθρώπων που θα το ανοίξουν και θα το ξανανοίξουν, θα το επεξεργαστούν, θα σκεφτούν. Θέλω ο καθένας να κάνει τις δικές τους συνδέσεις μέσα από αυτή την προσπάθεια φωτογραφικής αφήγησης».

«Η μεγαλύτερη πρόκληση, να θυμηθώ ότι πιστεύω στον εαυτό μου»

«Στον δυτικό πολιτισμό, έχουμε φτάσει να ζούμε τόσο βολεμένα και να θεωρούμε τα πάντα τόσο δεδομένα, που το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ταξίδεψε μόνος και κοιμήθηκε κάποιες φορές έξω, είναι κάτι εντυπωσιακό και άξιο προβολής. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισα ήταν να θυμηθώ ότι πιστεύω στον εαυτό μου. Να εκλογικεύσω τον φόβο που δημιουργούν οι αρνητικές σκέψεις μου και να αγνοήσω τον αρνητισμό και την κριτική των ανθρώπων γύρω μου, όπου και οι ίδιοι προβάλουν τους δικούς τους φόβους πάνω μας με πρόφαση να μας προστατέψουν. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να σταματήσω να νομίζω ότι μπορώ να προβλέψω το μέλλον και να ελέγξω τα πάντα, να βγω εκεί έξω και να βιώσω τι πραγματικά συμβαίνει. Να αφήσω τον εαυτό μου ελεύθερο και ανοιχτό σε εμπειρίες και άλλους ανθρώπους, να ρισκάρω και να μάθω από τα λάθη μου. Είμαστε ”κλεισμένοι” στις σκέψεις μας και έχουμε ξεχάσει ότι η ζωή είναι ”ο,τι δεις, ο,τι μυρίσεις και ο,τι γευτείς”. Ο κόσμος δεν είναι επικίνδυνος, ο πλανήτης μας είναι ένα ”πλωτό” θαύμα μέσα σε μια τεράστια άγονη θάλασσα (από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα). Εκεί έξω, οι άνθρωποι ψάχνουν αυτό που ψάχνω και εγώ, αγάπη και κατανόηση και όπως λένε και οι Beatles: “The love you make, equals to the love you take”».

Τα σχέδια για το μέλλον

«Προσπαθώ να κάνω σχέδια για το πως μπορώ να έχω περισσότερο χρόνο να βιώνω τον εαυτό μου και την πραγματικότητά μου στη μια και μοναδική ευκαιρία που έχω και λέγεται ”η ζωή μου”. Κάνω σχέδια για το πως να περνάω πιο πολύ χρόνο με τους αγαπημένους μου και να γνωρίζω καινούργιους ανθρώπους συνέχεια. Προσπαθώ να κάνω σχέδια για να μπορώ να παίζω όσο πιο πολύ μπορώ και να ανακαλύπτω τον κόσμο γύρω μου. Θα ήθελα να κάνω πιο εντατικά σχέδια για το πως προσωπικά και συνολικά μπορώ να βοηθήσω στο να σώσουμε το πολύτιμο περιβάλλον που είναι η μοναδική αιτία που υπάρχουμε. Τα επαγγελματικά μου σχέδια έρχονται ως κάτι αναγκαστικό για να εξυπηρετήσουν τις παραπάνω ανάγκες και για αυτό δεν νιώθω ότι έχει κάποιο όφελος να αναφερθώ σε αυτά».