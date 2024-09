Στην Ιαπωνία η έκθεση της πιο εμβληματικής τσάντας του οίκου Gucci

Η εμβληματική τσάντα του οίκου Gucci, το αξεσουάρ μόδας που οφείλει την ιδιαιτερότητά του στην έλλειψη υλικών μιας μεταπολεμικής εποχής λιτότητας, το πολυπόθητο γυναικείο αντικείμενο, που δημιουργήθηκε το 1947 με το μπαμπουδένιο χερούλι και σε σχήμα που θύμιζε σέλα, έγινε επίσημα αντικείμενο τέχνης και θα εκτίθεται έως τις 23 Σεπτεμβρίου στη Gucci Ginza Gallery στο Τόκιο. Ο ιταλικός οίκος με την έκθεση «Bamboo 1947: Then and Now Celebrating 60 years of Gucci in Japan» γιορτάζει τα εξήντα χρόνια παρουσίας του στην Ιαπωνία, αλλά και την ιστορία της τσάντας που έγινε έργο τέχνης.