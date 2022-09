Στην τελική ευθεία για το μεγάλο beach party του Κωστή Μαραβέγια

Η αντίστροφη μέτρηση για το beach party του Κωστή Μαραβέγια το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου μπήκε στην τελική ευθεία, καθώς ο Μαραβέγιας έχει ήδη χαράξει πορεία για την Α′ Πλαζ Βούλας Athines by the Sea και έχει ξεκινήσει την προθέρμανση περιμένοντας τον Φοίβο Δεληβοριά, τον Γιώργο Παπαγεωργίου και πολλούς φίλους.

Μαζί του θα είναι το νέο μέλος τη μπάντας, μια φωνή που ταιριάζει απόλυτα στον ήχο και στο μουσικό κόσμο του Κωστή, η Ξένια Ντάνια. «Ξάπλα στον ήλιο και η άμμος να καίει, welcome to Greece & have a nice day» Κωστής Μαραβέγιας

Maraveyas Beach Party

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου



Α′ Πλαζ Βούλας (Athines By The Sea)



BEACH PARTY TIMELINE

Live DJ Sets by PEPPER 96.6 FM από τις 12.00

17:00 - 17:45 Νίνα Μαζάνη

18:05 - 19:05 The Swinging Cats

19:30 - 20:30 Monsieur Minimal



21:00 - 23:30 Maraveyas & Friends

Φοίβος Δεληβοριάς

Γιώργος Παπαγεωργίου



Οι πόρτες ανοίγουν στις 10.00



H προπώληση συνεχίζεται:

viva.gr

Τηλεφωνικά στο 11876

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt



Εισιτήρια

Προπώληση: 15€

Γενική είσοδος: 20€



*Τα εισιτήρια που έχουν ήδη εκδοθεί θα ισχύουν κανονικά και για τη νέα ημερομηνία.