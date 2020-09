Στέγη: «HackAthens 2020: Η Αθήνα μετά» (την καραντίνα) μέσα από πέντε ψηφιακές ταινίες

The Great Bar in the Sky

Βίντεο, ψηφιακές εφαρμογές, αμφιωτικές τεχνικές ηχογράφησης, 3D stereo sound, παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας και ποίηση ξυπνούν τη φαντασία, διεγείρουν τις αισθήσεις και μας προσκαλούν να στοχαστούμε ξανά τη ζωή μας σε μια Αθήνα που αλλάζει ίσως γρηγορότερα και πιο αναπάντεχα από ποτέ.

«Δεν είναι πάρτι. Είναι γιορτή. Ή, τουλάχιστον, έτσι θα θέλαμε να είναι το μετά. Εάν με το HackAthens 2019 αναρωτηθήκαμε σε ποιον ανήκει η Αθήνα, το 2020 αναζητούμε τη συλλογική της ουτοπία» αναφέρουν οι επιμελητές του HackAthens, Άγγελος Βαρβαρούσης (πολεοδόμος που διδάσκει στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης) και Πρόδρομος Τσιαβός (διευθυντής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο Ίδρυμα Ωνάση).

«Το HackAthens 2020 δεν αποτελεί μόνο ακόμα έναν ψηφιακό χώρο έκφρασης των δημιουργών σε καιρούς φυσικής απομάκρυνσης, αλλά και ένα ενεργό εργαστήριο πειραματισμού με νέες μορφές συνεργασίας, δημιουργίας κοινοτήτων και συλλογικής δράσης. Τα έργα που παρουσιάζονται στο HackAthens 2020 αντιμετωπίζουν την ψηφιακότητα ως μια πραγματικότητα που επικάθεται στα σώματα των Αθηναίων και μεταβάλλει, στην ουσία, τον τρόπο που υπάρχουμε ως ατομικές και συλλογικές υποκειμενικότητες. Δεν είναι η φόρμα, αλλά το περιεχόμενό τους που τα καθιστά έργα αντιπροσωπευτικά της υβριδικής, ψηφιακής και υλικής, πραγματικότητας της Αθήνας σήμερα. Το αποτέλεσμα της συλλογικής αυτής προσπάθειας ξεπερνά τη γραμμική παράθεση ανεξάρτητων έργων που δημιουργούνται σε συνθήκες καραντίνας και, στην πραγματικότητα, συνθέτει μια πολυεδρική, αλλά ενιαία περιήγηση στην Αθήνα του μέλλοντος.

Τα μέσα που χρησιμοποίησαν οι δημιουργοί του HackAthens είναι πολλαπλά και στοχεύουν σε μια πολυαισθητηριακή εμπειρία της μελλοντικής πόλης. Παρόλο που η πανδημία αποτελεί σημείο σύγκλισης των έργων που συνθέτουν το αποτέλεσμα της πρώτης φάσης του HackAthens 2020, οι θεματικές και η έρευνα των ομάδων του πρότζεκτ εγγράφονται σε έναν συνολικότερο προβληματισμό για το κοινωνικό μας μέλλον. Η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιοποίηση και, τελικά, η αποσωματοποίηση της ανθρώπινης ύπαρξης, ο αστικός απομονωτισμός και η εξατομίκευση, η οικονομία του διαμοιρασμού, οι διαμάχες για τον δημόσιο χώρο της πόλης και τα κοινά και, τέλος, η επαυξημένη κοινωνική επιτήρηση είναι διαδικασίες που εντάθηκαν αλλά προϋπήρχαν της πανδημίας. Τα έργα του HackAthens 2020 επιχειρούν να φωτίσουν αυτά τα φαινόμενα, πότε με ρεαλισμό και επιστημονική ακρίβεια και πότε με sci-fi σενάρια, σαρκασμό και προκλητικό χιούμορ.»

H Βασιλεία Δερελή και η Μαριαλένα Βυζάκη αναρωτιούνται στο Solo, το φανταστικό app που σχεδίασαν, αν η μοναξιά έχει χρόνο, άρωμα και υφή και πώς οδηγούμαστε σόλο προς μια νέα αλήθεια. H Εβίτα Σκουρλέτη αποδίδει μοναδικά μέσα σε 5 λεπτά τη διαδικασία επανοικειοποίησης του συντρόφου, χρησιμοποιώντας συμβολικά τις φιγούρες του κυρίου και της κυρίας Freud (Νίκος Κουρής και Έλενα Τοπαλίδου), στο φόντο μιας αθηναϊκής αυλής, στο Realität. Οι Lotus Eaters μάς μεταφέρουν με χιούμορ στον κόσμο μιας νεαρής γυναίκας, στα ονειρικά σκιρτήματα και στις σκέψεις της την περίοδο του lockdown στην Αθήνα, με το radio drama Αν είναι ωραία η ντελιβερού, ξύπνα με. Ο Πάρης Σέληνας μάς συστήνει δύο γυναίκες που, υπό το βάρος του lockdown, αποφασίζουν να μετατρέψουν τα διαμερίσματά τους σε κοινούς χώρους κατοικίας και εργασίας, με το mockumentary Home / Work. Η Χριστίνα Χρυσανθοπούλου και η Όλγα Χατζηφώτη μάς προσφέρουν ένα παιχνίδι-περιπέτεια μέσα σε μια «άλλη» Αθήνα, που κινείται μεταξύ δυστοπίας και ουτοπίας, υποταγής και επανάστασης, με το The Great Bar in the Sky.

Συντελεστές

Επιμελητές HackAthens 2020: Άγγελος Βαρβαρούσης, Πρόδρομος Τσιαβός

Συντονισμός Παραγωγής Ars Electronica Garden Athens: Ηρακλής Παπαθεοδώρου

Οργάνωση Παραγωγής HackAthens 2020: Κατερίνα Βάρδα

Ανάθεση – Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Αναλυτικά τα έργα

The Great Bar in the Sky (2020)

Χριστίνα Χρυσανθοπούλου & Όλγα Χατζηφώτη

Διαδραστική αφήγηση

Διάρκεια: 15΄ - 60΄

Σημείωμα των δημιουργών

Το The Great Bar in the Sky είναι μια μυθοπλαστική, διαδραστική αφήγηση σε ψηφιακή μορφή, η οποία εκτυλίσσεται σε μια εναλλακτική εκδοχή της Αθήνας, όπου η ιστορία πήρε διαφορετική τροπή μετά την πανδημία του Covid το 2020.

Εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα, κυβερνητικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά από αυτήν, καθώς και από τη ρευστότητα της καθημερινής ζωής μας, και προεκτείνοντάς τα όλα αυτά σε όχι και τόσο μακρινά άκρα, το The Great Bar in the Sky αποσκοπεί να προσφέρει στους χρήστες μια άγνωστη εικόνα της Αθήνας, προκειμένου να προκαλέσει τον αναστοχασμό αναφορικά με την απτή πραγματικότητά μας.

Εισερχόμενος στον ψηφιακό κόσμο, ο παίκτης/χρήστης –ένας πραγματικός Αθηναίος– γίνεται επισκέπτης/τουρίστας σε μια άλλη Αθήνα και ενθαρρύνεται να ανασυνθέσει την ιστορία και τη λειτουργία αυτού του μέρους από τις ποιότητες του δημόσιου αστικού χώρου και των προφορικών ιστοριών των κατοίκων του.

Σημείωμα των επιμελητών

Ποια θα είναι η νέα πολεοδομία της πανδημίας; Αρκεί να φοράμε μάσκες και πλαστικά γάντια ή μήπως θα χρειαστούμε «εξωσκαλωσιές» και «αποστασιοποιητές» στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον; Η Χριστίνα Χρυσανθοπούλου και η Όλγα Χατζηφώτη, διαμέσου του διαδραστικού βιντεοπαιχνιδιού που σχεδίασαν ειδικά για το HackAthens 2020, επιχειρούν να μας δώσουν την εικόνα μιας άλλης Αθήνας, η οποία κινείται μεταξύ δυστοπίας και ουτοπίας, υποταγής και επανάστασης, με στόχο να προκαλέσουν τον αναστοχασμό μας σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν το κοινό μας μέλλον.

Συντελεστές

Σχεδιασμός & Γραφικά: Χριστίνα Χρυσανθοπούλου

Σχεδιασμός & Προγραμματισμός: Όλγα Χατζηφώτη

Ανάθεση – Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση



Home Work (2020)

