STIRIXIS Group: Παγκόσμιο Βραβείο για το σχεδιασμό του «Emerald Medical Center» στη Ρουμανία

«Η επιτυχία του “Emerald MedicalCenter” είναι πέρα από αυτό το βραβείο και είναι η εμπορική και σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι που μας διαφοροποιεί», λέει στη HuffPostGreece o κ. Αλέξανδρος Αθανασούλας , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της STIRIXIS Group , για το παγκόσμιο βραβείο «Best Public Service Interior Design in the World» που κέρδισε η εταιρεία για το έργο της «Emerald Medical Center» στη Ρουμανία, στα InternationalPropertyAwards 2018-2019. Η απονομή πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο στο Λονδίνο.

Η Stirixis Group διακρίθηκε διεθνώς για το σχεδιασμό του «Emerald Medical Center». Πώς το εμπνευστήκατε και ποια ήταν η στρατηγική σας;

Αλέξανδρος Αθανασούλας: Η επιτυχία προκύπτει από τον συνδυασμό της φιλοσοφίας και της προσέγγισης μας με τους στόχους του πελάτη. Δεν μελετάμε αρχιτεκτονικά τους χώρους, ουσιαστικά παρέχουμε και αρχιτεκτονική μελέτη, και branding, και customer experience. Αυτά για εμάς δεν είναι αυτοσκοπός αλλά εργαλεία που τα κάνουμε με το βέλτιστο τρόπο και τα διαθέτουμε για να πετύχουμε τον εμπορικό και στρατηγικό στόχο του πελάτη μας. Άρα η ουσία της επιτυχίας του Emerald δεν αποτυπώνεται στο βραβείο. Tο βραβείο αποτυπώνει το πόσο καλά έγιναν οι μελέτες που παραδώσαμε. Η επιτυχία του Emerald, πέρα από αυτό το βραβείο, είναι η εμπορική και σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι που μας διαφοροποιεί. Το βραβείο ήρθε προφανώς για τον τρόπο που σχεδιάσαμε και αντιμετωπίσαμε ολιστικά μια καινούργια αλυσίδα διαγνωστικών κέντρων: το όνομα, το λογότυπο, η αρχιτεκτονική, το customerexperience, το branding στο χώρο και στα κομμάτια της επικοινωνία τους, τα έντυπα, οι στολές, είναι σχεδιασμένα από την εταιρεία μας στη Ρουμανία. Κερδίσαμε απρόσμενα το βραβείο «Best in Europe» με το Emerald και αυτόματα προκριθήκαμε για το «Best in the World» που βραβεύει πρότζεκτ από κάθε ήπειρο.

Έλενα Αθανασούλα: Αντιμετωπίζουμε κάθε πελάτη ως επενδυτή. Πάντα ξεκινάμε από τον στρατηγικό στόχο, θεωρώντας κάθε πρότζεκτ μέρος ενός οργανισμού. Κάποιος θα το χρηματοδοτήσει, είτε ως startup ή ως ένα βήμα εξέλιξης και ανάπτυξης ενός οργανισμού που ήδη λειτουργεί. Το Emerald ήταν ένα βήμα ανάπτυξης μιας επιχείρησης του χώρου της Υγείας, που προσέθεσε μια καινούργια αλυσίδα για να κλείσει το κενό της αγοράς στον χώρο των διαγνωστικών κέντρων. Είναι μια επένδυση, μας ενδιαφέρει το επενδυτικό μέρος κάθε βήματος και παρέχουμε τα εργαλεία για να επιτευχθεί ο στόχος.

Η Stirixis Group ξεκίνησε ως μια αμιγώς κατασκευαστική εταιρεία και για πολλά χρόνια είχε αυτό το προφίλ, μέχρι που πρόσθεσε και το σχεδιαστικό τμήμα στις υπηρεσίες. Τι ήταν εκείνο που σας παρακίνησε στην ένταξη αυτού του τομέα στη Stirixis Group;

Α.Α: Ξεκινήσαμε το 1996 ως κατασκευαστική εταιρεία, ανακαλύψαμε όμως γρήγορα ότι οι μελέτες που μας έφερναν ήταν πάρα πολύ κακές. Έτσι δημιουργήσαμε ένα μελετητικό τμήμα, πλαισιωμένο με αρχιτέκτονες, και τελικά καταλάβαμε ότι οι επαγγελματικοί χώροι - που ήταν η κύρια ενασχόλησή μας - χρειάζονταν κάτι περισσότερο από την αρχιτεκτονική. Το πρώτο πραγματικό τμήμα «Concept Design» στην Ελλάδα το δημιουργήσαμε το 1999, σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία Envirosell.

Με το τμήμα αυτό, είχαμε πλέον την δυνατότητα να ρωτήσουμε τους πελάτες μας για το ποια είναι η στρατηγική τους τοποθέτηση, πως διαφοροποιούνται, ποιες είναι οι αξίες που θέλουν να επικοινωνήσουν στους πελάτες τους. Αυτά εμείς, με τα εργαλεία που διαθέτουμε, θα τα μετατρέπαμε στο χώρο σε εμπειρία, περιβάλλον, χωροταξία κλπ. Και ανακαλύψαμε ότι οι περισσότερες, ακόμα και μεγάλες, εταιρείες δεν είχαν στρατηγική. Ολοκλήρωναν έργα με έναν τρόπο που θεωρούσαν σωστό, χωρίς ουσιαστικές μελέτες της αγοράς και επιχειρηματικά σχέδια για τις επενδύσεις τους. Ως απάντηση στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και για λόγους διαφοροποίησης μας, δημιουργήσαμε ένα τμήμα Στρατηγικής. Μια πιο συνολική, τέτοια προσέγγιση, εξυπηρετούσε το στρατηγικό και εμπορικό στόχο μεγιστοποίησης της απόδοσης της επένδυσης. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε ένα νέο τμήμα, που ονομάζουμε «Concept Evolution» που δεν νομίζω να το έχει μέχρι και σήμερα καμία άλλη εταιρεία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Δεν θεωρούμε ότι ο κύκλος ζωής ενός concept, που η αγορά χαρακτηρίζει ως standard, υπηρετεί πραγματικά την επένδυση του πελάτη. Φτιάξαμε λοιπόν έναν ξεχωριστό τρόπο προσέγγισης των concepts, μέσα από το τμήμα «Concept Evolution», όπου παρακολουθεί στοιχεία από τη λειτουργία του concept, τη λειτουργία του ανταγωνισμού, την αγορά και τις τάσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έτσι ανατροφοδοτεί την στρατηγική και προτείνει μικρές διαφοροποιήσεις εξελίσσοντας τα concept των πελατών μας δυναμικά, και παράλληλα με την αγορά, αυξάνοντας την κερδοφορία τους και το αποτέλεσμά τους σε βάθος χρόνου. Και αυτός ο κύκλος ολοκληρώθηκε το 2006.

Το 2008 συσκεφθήκαμε με σκοπό να σχεδιάσουμε τη Stirixis του 2020 και παρότι η κατασκευή το 2008 ήταν περίπου το 80-85% του τζίρου μας, αποφασίσαμε σοφά και σταματήσαμε προ κρίσης τις κατασκευές, τις εργολαβίες. Τώρα ασχολούμαστε αποκλειστικά με το constructionmanagement που μας κρατάει στην πλευρά του πελάτη. Ολοκληρώνουμε τις μελέτες, κάνουμε τον διαγωνισμό και επιβλέπουμε όποιον κατασκευαστή αναλάβει, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε το τελικό αποτέλεσμα για τον πελάτη μας.