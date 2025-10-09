Μετά από επτά χρόνια σχέσης, ο Έλληνας κληρονόμος, Θίο Νιάρχος και το διεθνούς φήμης, μοντέλο Καμίλ Ρόου θα γίνουν πρώτη φορά γονείς. Η αποκάλυψη έγινε μέσα από μια ανάρτηση της φίλης της, Μπιάνκα Μπραντολίνι σε μια σειρά εικόνων από τη γαλλική εβδομάδα μόδας, όπου διασκέδαζαν παρέα με την Ολυμπία Ντε Γκρες και τον Ευάγγελο Μπούση.

H Καμίλ Ρόου πόζαρε στην καλή της φίλη, Μπιάνκα Μπραντολίνι με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της (instagram/biancabrandolini).

Ο 34χρονος αδελφός του Σταύρου Νιάρχου που ασχολείται με τα ναυτιλιακά και τις Τέχνες, κρατάει πολύ χαμηλό δημόσιο προφίλ ενώ η 35χρονη σύντροφός του έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους πιο μεγάλους οίκους μόδας του πλανήτη ( Louis Vuitton, Chloe, Ralph Lauren, Victoria’s Secret, Tommy Hilfiger) ενώ είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό από τη σχέση της με τον βρετανό ποπ σταρ, Χάρι Στάιλς.

Μία από τις ελάχιστες αναρτήσεις της Καμίλ Ρόου με τον αγαπημένο της, Θίο Νιάρχο (Instagram/fingermonkey).

Η Καμίλ Ρόου και ο Θίο Νιάρχος διατηρούν πολυτελείς κατοικίες στο Λος Άντζελες και το Παρίσι- την πόλη που γεννήθηκε εκείνη- ενώ πολύ συχνά επισκέπτονται το Λονδίνο και το Σεν Μόριτζ.