Το βράδυ της Τετάρτης έγινε η επίσημη πρεμιέρα της σειράς ντοκιμαντέρ με τίτλο Victoria Beckham που είναι πλέον διαθέσιμο από την πλατφόρμα του Netflix. To παρών έδωσε η οικογένειά της (εκτός από τον μεγαλύτερο της γιο), πρώην μέλη των Spice Girls και στενοί φίλοι του ζεύγους Μπέκαμ, όπως η Εύα Λονγκόρια και ο Τομ Φορντ.

Και στα τρία επεισόδια του ντοκιμαντέρ, η Βικτόρια Μπέκαμ κάνει αποκαλύψεις που έχουν ήδη κάνει μεγάλη αίσθηση: Μια από αυτές έχει να κάνει με τις διατροφικές διαταραχές που υπέφερε πριν καν ακόμα γίνει διάσημη και γιγαντώθηκε από την αμείλικτη κριτική των Μέσων Ενημέρωσης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της περιόδου που ήταν μέλος των Spice Girls. Παραδέχτηκε ότι το να την κριτικάρουν συνεχώς ως «Porky Posh» ή «Skinny Posh» την οδήγησε σε έναν «απίστευτα ανθυγιεινό τρόπο» να προσπαθεί να ελέγξει το σώμα της.

Το θρυλικό συγκρότημα Spice Girls μεσουράνησε τη δεκαετία του ’90. «Δεν ήμουν σπουδαία τραγουδίστρια ούτε σπουδαία χορεύτρια» παραδέχεται η Βικτόρια Μπέκαμ.

«Δεν είχα κανέναν έλεγχο σε ό,τι γράφονταν για μένα, στις φωτογραφίες που με τραβούσαν», εξηγεί στο ντοκιμαντέρ η Βικτόρια Μπέκαμ, υπονοώντας ότι η διαταραχή που την ταλαιπωρούσε ήταν μια προσπάθεια να ανακτήσει τον έλεγχο σε έναν κόσμο που της φαινόταν χαοτικός και επικριτικός. Η 51χρονη πρώην ποπ σταρ αποκαλύπτει ότι έγινε «πολύ καλή στο να λέει ψέματα», χωρίς ποτέ να είναι ειλικρινής με τους γονείς της ή να μιλάει δημόσια για το θέμα.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ υποστήριξε το αφήγημά της, καταδικάζοντας την κουλτούρα των μέσων ενημέρωσης της δεκαετίας του ’90 και των 00’s που έκανε αποδεκτό να κριτικάρουν το βάρος των γυναικών, σημειώνοντας ότι αυτό επηρέασε σοβαρά την ευτυχία της συζύγου του.

Last night at the Netflix world premiere of ‘Victoria Beckham.’@NetflixUK pic.twitter.com/b9Of4dWDFD — Victoria Beckham (@victoriabeckham) October 9, 2025

Το ντοκιμαντέρ ρίχνει επίσης φως στο σοβαρό οικονομικό χρέος που σχεδόν βύθισε τον οίκο μόδας που ίδρυσε. Η Βικτόρια Μπέκαμ αποκάλυψε ότι η επιχείρηση είχε απώλειες δεκάδων εκατομμυρίων, μια «σκοτεινή, σκοτεινή περίοδο» που την ανάγκασε να «κλαίει πριν πάει στη δουλειά κάθε μέρα». Η κρίση έθεσε σε μεγάλη πίεση την ίδια και τον Ντέιβιντ, ο οποίος είχε επενδύσει σημαντικά στην εταιρεία από την αρχή.

Σε μια συγκινητική στιγμή, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ περιγράφει την οδύνη που ένιωσε όταν έπρεπε να πει στην «περήφανη γυναίκα» του ότι δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις ζημίες. Η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στις αρχές της σχέσης τους η Βικτόρια ήταν πιο πλούσια από εκείνον, έχοντας αγοράσει το πρώτο τους σπίτι, το «Beckingham Palace».

Το ζεύγος Μπέκαμ το 2007, την εποχή που είχαν μετακομίσει το Λος Άντζελες και η Βικτόρια είχε γίνει ξανθιά.

Η αποκάλυψη υπογράμμισε τον κίνδυνο και το προσωπικό κόστος που συνεπαγόταν η προσπάθεια της Βικτόρια Μπέκαμ να αναγνωριστεί ως σχεδιάστρια, αναγκάζοντάς την τελικά να προσλάβει έναν εξωτερικό επενδυτή και να αναδιαρθρώσει πλήρως την επιχείρηση για να επιβιώσει- τα τελευταία μόνο ο χρόνια το brand της είναι κερδοφόρο.

Βικτόρια Μπέκαμ: Γιατί βγαίνει πάντα αγέλαστη στις φωτογραφίες

Μία από τις πιο χιουμοριστικές σκηνές του ντοκιμαντέρ του Netflix, είναι όταν η Βικτόρια Μπέκαμ αποκαλύπτει μπροστά στον σύζυγό της γιατί δείχνει πάντα τόσο σοβαρή στο κόκκινο χαλί. Σύμφωνα με την ίδια, αιτία είναι ο Ντέιβιντ καθώς θέλει να στέκεται πάντα αριστερά της και εκείνη χαμογελάει πάντα από την πλευρά που δεν φαίνεται γιατί η άλλη της πλευρά δεν την κολακεύει! «Μόλις δω τον φακό, αλλάζω. Σηκώνω το φράγμα, φοράω την πανοπλία μου και τότε βγαίνει από μέσα μου η μίζερη αγελάδα που δεν χαμογελάει» συμπληρώνει με διάθεση αυτοσαρκασμού.

Victoria Beckham explains why she always looks "miserable" in red carpet photos.



Her three-part documentary is now on Netflix. pic.twitter.com/WgEYO4fzOu — Netflix (@netflix) October 9, 2025

«Όταν γνώρισα τον Ντέβιντ, δεν είχα νιώσει ποτέ πριν τέτοια σύνδεση με κανέναν» καταλήγει η Βικτόρια Μπέκαμ. «Είμαστε παντρεμένοι εδώ και 25 χρόνια και έχουμε μεγαλώσει και αλλάξει μαζί».

