Η παρέλαση αστέρων συνεχίστηκε και το Σαββατοκύριακο στο Παρίσι με αφορμή τη γαλλική εβδομάδα μόδας η οποία ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ώρες. Οι, δισεκατομμυριούχες, πλέον, «βασίλισσες» των Influencers, ετεροθαλείς αδελφές, Κιμ Καρντάσιαν και Κάιλι Τζένερ παρακολούθησαν από την πρώτη σειρά την επίδειξη του οίκου Maison Margiela.

Η pixie cut περούκα της Κιμ Καρντάσιαν φυσικά προκάλεσε τα πιο πολλά σχόλια- το πιο κοινό από αυτά ήταν η ομοιότητά της με τη μητέρα -και πρώτη της μάνατζέρ-, Κρις Τζένερ.

Για άλλη μια φορά, η επίδειξη της Βικτόρια Μπέκαμ στη γαλλική εβδομάδα μόδας, συγκέντρωσε όλη την οικογένειά της, εκτός φυσικά από τον μεγαλύτερο γιο της, Μπρούκλιν, που έχει να μιλήσει σχεδόν έναν χρόνο με τους διάσημους γονείς του και τα αδέλφια του. Το παρών έδωσε και η σιδηρά κυρία της μόδας, Άννα Γουίντουρ.

Η 51χρονη αγγλίδα σχεδιάστρια και πρώην μέλος των Spice Girls, δεν παρέλειψε στο τέλος της επίδειξης να φιλήσει τον σύζυγό της, ανέβαζοντας η ίδια στο instagram της το τρυφερό στιγμιότυπο.

Η νέα, τολμηρή, εμφάνιση της Σαρλίζ Θέρον στην επίδειξη του οίκου Givenchy κέρδισε χιλιάδες αποθεωτικά σχόλια, αφού στα 50 της χρόνια η βραβευμένη με όσκαρ ηθοποιός, δεν διστάζει να διασκεδάσει με την πιο σέξι εκδοχή του εαυτού της.

Την επίδειξη του Givenchy στη γαλλική εβδομάδα μόδας έκλεισε ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα της γενιάς της, η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, η 24χρονη Κάια Γκέρμπερ.

«Η ζωή είναι ωραία» έγραψε η Πάμελα Άντερσον που, συνέχισε να πειραματίζεται με τα μαλλιά της στη γαλλική εβδομάδα μόδας. Νέο κούρεμα, νέο χρώμα και 80’s χτένισμα που τράβηξε τα φλας στην επίδειξη μόδας του οίκου Mugler, ενώ για άλλη μια φορά η 58χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Και φυσικά η «βασίλισσα» της πασαρέλας Ναόμι Κάμπελ κέρδισε για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις στη γαλλική εβδομάδα μόδας. H 55χρονη σταρ, αφού περπάτησε στην πασαρέλα του Givenchy, έδωσε το παρών στην επίσημη παρουσίαση του οίκου Roger Vivier.

