Στο δρόμο για έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο τουρισμό

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα από την ερευνητική ομάδα του προγράμματος “Mediterranean Tourism: Exploring the Future of the Mediterranean Basin” σε επτά παραθαλάσσια θέρετρα της Ελλάδας το 2008, ο μέσος τουρίστας στην Ευρώπη παράγει κατά μέσο όρο περίπου 1 κιλό σκουπιδιών την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων ανακυκλώσιμων και μη υλών (συσκευασιών, πλαστικών φιαλών, κτλ). Αντίστοιχες έρευνες στη Νότια Καλιφόρνια (Journal of Travel Research 2015) και στη Μαγιόρκα (Waste Management & Research 2008) καταλήγουν σε αντίστοιχα νούμερα περίπου 1,2-2 κιλών σκουπιδιών ανά ημέρα. Ωστόσο, αυτό το νούμερο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον προορισμό και τον τύπο τουρισμού.