photo by Gregory Rubinstein

Από την 1η έως τις 3 Απριλίου, το ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει το πρώτο φεστιβάλ WOW – Women of the World στην Ελλάδα , σε συνεργασία με το WOW Foundation, τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο αφιερωμένη σε γυναίκες, κορίτσια και non-binary άτομα.

photo by Jackie Lee Young

photo by Jackie Lee Young

Μελετώντας πλάι σε θρύλους της jazz όπως η Nikki Yeoh και ο Gary Crosby, και με σπουδές σε κορυφαίες μουσικές σχολές, συμπεριλαμβανομένων της Royal Academy of Music και του Berklee, η Nubya Garcia γοήτευσε με το πρώτο της άλμπουμ, SOURCE, τους απανταχού μουσικοκριτικούς και βρέθηκε να κερδίζει διαδοχικά βραβεία και διακρίσεις, καθώς και να προτείνεται για Mercury Prize.

WOW Sounds: S.W.I.M. (Someone Who Isn’t Me)