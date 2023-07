Στο πολυβραβευμένο bar Old Dog στη Νέα Φιλαδέλφεια απογειώνουν την έννοια του cocktail & του brunch

Old Dog

Ένα άκρως ατμοσφαιρικό μαγαζί που από την πρώτη στιγμή που άνοιξε -πριν από περίπου 8 χρόνια από 4 “παλιόφιλους” upper class mixologists, τον Παναγιώτη Καναβέτα, τον Δεμοίρο Παναγιώτη, τον Αποστόλη Μπορσοβάνα και τον Κωνσταντίνο Μπρατσιάκο- κατάφερε να ξεχωρίσει και να κερδίσει μια περίοπτη θέση στην bartending σκηνή της χώρας είναι το Old Dog . Το Old Dog -με την πανέμορφη ταράτσα του με θέα όλη τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά τον πολύ ιδιαίτερο industrial εσωτερικό του χώρο- είναι ο “παλιό-φιλος” της γειτονιάς, είναι το family-bar που ψάχναμε, είναι το στέκι μας.

Μπορεί στις αγγλόφωνες χώρες “old dog” να αποκαλούν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε αλλαγές, το Old Dog της Νέας Φιλαδέλφειας είναι από τα μαγαζιά που ψάχνεται αδιάκοπα, πειραματίζεται με νέες γεύσεις και φροντίζει να φέρνει τα πιο ιδιαίτερα, premium, super premium και σπάνια labels ποτών που δεν θα βρεις εύκολα σε άλλα μαγαζιά.

Ίσως, το μόνο που θυμίζει έναν “γερόλυκο” είναι ότι το Old Dog αποπνέει κουλτούρα και εμπειρία και οι γεύσεις του είναι μεστές και ψαγμένες.

Στο Old Dog παίρνουν το cocktail-making too seriously