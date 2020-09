Στο, στοιχειωμένο κατά τον θρύλο, κάστρο Γκριχ της βόρειας Ουαλίας

Είναι εγκατατελειμμένο εδώ και δεκαετίες. Ο Μαρκ Μπάκερ που έχει την ευθύνη της αποκατάστασής του, μίλησε στο Insider για την μακρά ιστορία του κάστρου Γκριχ που έρχεται στην επικαιρότητα διότι θα φιλοξενήσει τα γυρίσματα της νέας σαιζόν του ριάλιτι I’m a Celebrity get me out of here του ιταλικού ITV. Χτισμένο στις αρχές του 19ου αιώνα, το κάστρο χρησιμοποιήθηκε ως προσωπική κατοικία και στη συνέχεια ως δημοφιλές μέρος για μεσαιωνικές αναπαραστάσεις. Λέγεται ότι είναι στοιχειωμένο από την πρώην ιδιοκτήτριά του, κόμισσα Γουίνιφρεντ.