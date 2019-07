Στοχευμένη επίσκεψη Ερντογάν στη Βοσνία

Λίγο μετά την εκλογική αναμέτρηση στη χώρα μας, αφού προηγουμένως πρώτος αυτός από τους ξένους ηγέτες τηλεφώνησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναχώρησε για τη Βοσνία και συγκεκριμένα για το Σεράγεβο. Σκοπός του ταξιδιού του η συμμετοχή στη σύνοδο της ∆ιαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), όπως ονοµάζεται το σχήµα συνεργασίας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που ιδρύθηκε το 1996 στη Σόφια, με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών των 12 χωρών που συμμετέχουν σ’ αυτή. Μάλιστα, η Ελλάδα, μαζί με τη Βουλγαρία, είχαν διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκκίνηση της εν λόγω συνεργασίας.

Kατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Ερντογάν βρήκε ευκαιρία να συναντηθεί με τον Μπακίρ Ιζετμπέγκοβιτς, ο οποίος αντιπροσωπεύει τους Βόσνιους μουσουλμάνους στην προεδρία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και είναι πρόεδρος του Κόμματος της Δημοκρατικής Δράσης (SDA). H συνάντηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Μπακίρ Ιζετμπέγκοβιτς είναι ο γιος του, του σκληρού σουνίτη Βόσνιου πολιτικού, ο οποίος το 1992 έγινε ο πρώτος Πρόεδρος της ανεξάρτητης Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1996.

Το παρελθόν του Αλίγια είναι ιδιαίτερα σκοτεινό παρά το γεγονός ότι παρουσιάζεται ως ακτιβιστής και φιλόσοφος. Κατά την διάρκεια του Β΄ΠΠ, ο Αλίγια υπήρξε μέλος της οργάνωσης «Νεαροί Μουσουλμάνοι», η οποία υποστήριξε τα Waffen-SS ενώ η χώρα του βρισκόταν υπό τον γερμανικό άξονα. Όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τη συνεργασία των Μουσουλμάνων με τους Γερμανους κατά το Β΄ΠΠ μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο του ιστορικού Marko Attila Hoare με τίτλο:The Bosnian Muslims in the Second World War.

Ο Αλίγια καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής του υπήρξε φανατικός ισλαμιστής σουνίτης και λόγω καταγωγής ένιωθε πάντα μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Τουρκία. Η γιαγιά του, ήταν Τουρκάλα από το Ουσκουντάρ της Τουρκίας ενώ κατάγεται και από τον Ιζέτ Μπέη του Βελιγραδίου.Τη δεκαετία του 70 δημοσίευσε ένα μανιφέστο με τον τίτλο Ισλαμική Διακήρυξη, στο οποίο εξέφραζε την άποψή του για τις σχέσεις Ισλάμ, κράτους και κοινωνίας και ουσιαστικά χαρακτήρισε αδύνατη τη συνύπαρξη Χριστιανών και Μουσουλμάνων. Οι αρχές απαγόρευσαν τη δημοσίευσή του, καθώς το θεωρούσαν ως κάλεσμα για την εφαρμογή της σαρίας στη Βοσνία

Ο Ερντογάν όποτε βρίσκεται στη Βοσνία συνήθως επισκέπτεται τον τάφο του Αλίγια, ενώ αυτή φορά συναντήθηκε και με το γιο του, ως εκπρόσωπο των Μουσουλμάνων της χώρας, με τον οποίο πήγε και σε νεκρώσιμη πομπή για τα θύματα της Σφαγής της Σρεμπρένιτσα, μια σφαγή που στοιχειώνει τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς των Βαλκανίων από το 1995 κι έπειτα. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για το νεο-οθωμανό πρόεδρο της Τουρκίας να προωθήσει το όνειρο των συνόρων της καρδιάς του, θέτοντας κάτω από την αγκαλιά της Τουρκίας τους μουσουλμάνους των Βαλκανίων.

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του και πριν τη συμμετοχή του στις εργασίες της ∆ιαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), ο Ερντογάν συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ επισκέφτηκαν το στρατόπεδο που φιλοξενεί τους Τούρκους στρατιώτες στην στρατιωτική βάση του Μπουτμίρ οι οποίοι υπηρετούν στην ειρηνευτική δύναμη που βρίσκεται στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Να θυμίσω εδώ πως ο Ερντογάν επισκέπτεται συχνά το Σεράγεβο και μάλιστα τον Μάιο του 2018 σε ομιλία που πραγματοποίησε στη βοσνιακή πρωτεύουσα είχε καλέσει τους Τούρκους που ζουν στο εξωτερικό να αναμειχθούν στην πολιτική της χώρας τους λαμβάνοντας θέση στα ξένα κοινοβούλια ενώ το συγκενρωμένο πλήθος τον αποθέωνε.

Στη συνέχεια ο Ερντογάν συμμετείχε στις εργασίες της ∆ιαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP) απ΄όπου φαίνεται πως απουσίαζε η Ελληνική πλευρά, αν κρίνουμε από τις φωτογραφίες και τα σχετικά ρεπορτάζ στον ξένο τύπο. Να τονίσουμε εδώ πως σκοπός του South-East European Cooperation Process (SEECP) αποτελεί η εδραίωση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή, η ενδυνάμωση της περιφερειακής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και η προώθηση της ενσωμάτωσης των χωρών της συνεργασίας στις ευρωπαϊκές και ευρω-ατλαντικές δομές.

Η Σύνοδος SEECP είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά την Διάσκεψη Κορυφής του Πόζναν, η οποία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στην Πολωνία στο πλαίσιο της λεγόμενης Διαδικασίας του Βερολίνου για τα δυτικά Βαλκάνια.

Ο Ερντογάν μάλιστα βρήκε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους ομολόγους του από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, τα Σκόπια, τη Σλοβενία και την Αλβανία, καθώς και τους Πρωθυπουργούς της Σερβίας και της Βουλγαρίας, εκφράζοντας την υποστήριξή του στη Διαδικασία που ξεκίνησε το 1996.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τους ομολόγους του από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σλοβενία και την Αλβανία, καθώς και τους Πρωθυπουργούς της Σερβίας και της Βουλγαρίας, εκφράζοντας την υποστήριξή του στη Διαδικασία που ξεκίνησε το 1996. «Η πλήρης συνεργασία μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν είναι μόνο σημαντική για τις χώρες μας, αλλά και για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η διαδικασία είναι κρίσιμη για την ένταξη των Βαλκανίων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Δεν έλειψαν βέβαια τα διπλωματικά απρόοπτα καθώς ο Πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου, Χασίμ Θάτσι, ανακοίνωσε την άρνησή του να έρθει στη συνάντηση, παρόλο που η χώρα του αναλαμβάνει την προεδρία της διαδικασίας μέχρι το 2020.

Την ώρα που τέτοιoυ είδους σημαντικές συναντήσεις λαμβάνουν χώρα στην ήδη τεταμένη περιοχή των Βαλκανίων και ο Ερντογάν, ο οποίος στο μεταξύ στη χώρα του φυλακίζει όποιον θεωρεί γκιουλενιστή, πλασάρει εαυτόν ως ειρηνοποιό στοιχείο και στοιχείο σταθερότητας, εκμεταλλευόμενος τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς, στους οποίους πουλάει παν-τουρκισμό, αναρωτιόμαστε η ελληνική πλευρά πού βρίσκεται; Διότι όσο κι αν ψάξαμε στον ξένο Τύπο και σε βαλκανικά πρακτορεία ειδήσεων, η ελληνική αντιπροσωπεία ήταν απούσα.

