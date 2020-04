Stoiximan: Η εταιρική υπευθυνότητα φαίνεται στην κρίση

Η Stoiximan , η κορυφαία ελληνική στοιχηματική εταιρεία ήταν ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες που προσφέρουν work from home στους εργαζομένους στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του νέου Covid19, αποδεικνύοντας ότι λειτουργεί αποτελεσματικά ως Εταιρεία Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ή όπως αποκαλείται στη διεθνή ορολογία CSR (Corporate Social Responsibility.

Ποιές είναι οι CSR ενέργειες της Stoiximan στη φάση του COVID-19;

Αρχικά, το σημαντικότερο ήταν η ασφάλεια των ανθρώπων μας. Γι′ αυτό και φροντίσαμε να μεταφερθούν άμεσα και οι 716 άνθρωποί μας στην ασφάλεια του σπιτιού τους και στις 5 χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε. Παράλληλα διατηρήσαμε πλήρως τη λειτουργία και την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Η επόμενη προτεραιότητα ήταν η εσωτερική επικοινωνία, η στήριξη και η συνοχή μας, όπου και αν βρισκόμαστε. Ήταν σημαντικό να παραμείνουμε μαζί, το σύνθημά μας είναι #oneteam, wherever we are (Μια ομάδα, όπου και να είμαστε).

Αναλύσαμε την κατάσταση, εντοπίσαμε τις ανάγκες των ανθρώπων μας σε κάθε επίπεδο: επαγγελματικό, κοινωνικό, προσωπικό. Και αναπτύξαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με δράσεις για υποστήριξη, ενημέρωση, διασκέδαση. Μπορεί να ήμασταν μακριά, αλλά το στοίχημα ήταν να εκμηδενίσουμε την απόσταση. Ο ίδιος ο CEO μας ανέλαβε την ενημέρωση με δικές του αναρτήσεις, βίντεο, ζωντανό QA. Δημιουργήσαμε μια ξεχωριστή εσωτερική σελίδα για αλληλεπίδραση, με συμβουλές για WFH (Εργασία από το Σπίτι), πρόγραμμα γυμναστικής από το σπίτι, γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, διαγωνισμούς, βίντεο με προσωπικές στιγμές ανεξαρτήτως ιεραρχίας, υλικό από τους αθλητές μας που αναπτύσσεται μόνο για εμάς, ακόμη και τον δικό μας ραδιοφωνικό σταθμό! Και παρακολουθούμε την εξέλιξη με εβδομαδιαίο ερωτηματολόγιο που μας βοηθά να καλύψουμε τις ανάγκες και να σχεδιάσουμε νέες δράσεις.

Παράλληλα σχεδιάσαμε την εξωτερική επικοινωνία και τις δράσεις μας: Ιστορικά στηρίζαμε τους ήρωες, και τώρα ήρθε η ώρα να βοηθήσουμε τους ήρωες των νοσοκομείων. Έτσι προχωρήσαμε σε ουσιαστική προσφορά σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές σε όλες τις χώρες της δραστηριότητάς μας: δωρίσαμε 250.000 μάσκες στην Ελλάδα, σημαντικό εξοπλισμό στην Κύπρο, συμμετείχαμε σε μεγάλη δράση της ομάδας της Μπράγκα στην Πορτογαλία (ύψους 270.000 ευρώ), και προσφέρουμε 100.000 ευρώ στη Ρουμανία μέσω του Ερυθρού Σταυρού της χώρας. Και πλέον είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και με τους Μικρούς Ήρωες, το γνωστό πλέον πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Stoiximan από το 2017, που πλέον μεταφέρεται στο διαδίκτυο και προσφέρει δωρεάν δραστηριότητες υψηλής εκπαιδευτικής ποιότητας στα παιδιά που μένουν στο σπίτι. Και φυσικά, προσαρμόσαμε άμεσα τα επικοινωνιακά μας πλάνα, καθώς προτεραιότητα πλέον έχει μόνο ό,τι βοηθά στην παρούσα κατάσταση. Ενεργοποιήσαμε κάθε δικό μας μέσο για να βοηθήσουμε στο μήνυμα του #μένουμεσπίτι, από τους πρωταθλητές μας μέχρι τις πλατφόρμες μας.

Πόσο σημαντικές είναι οι CSR ενέργειες αυτή την περίοδο;

Θα ακουστεί απόλυτο: δεν είναι απλά σημαντικές, είναι οι μοναδικές που έχει νόημα να γίνονται αυτήν την περίοδο. Οι Δράσεις ΕΚΕ σχετίζονται εξ ορισμού με τις κοινωνικές ανάγκες, άρα σε περίοδο κρίσης γίνονται ακόμη πιο απαραίτητες. Η εταιρική υπευθυνότητα φαίνεται στην κρίση, εκεί άλλωστε συχνά αποκαλύπτεται και η πραγματική ποιότητα μιας εταιρείας. Η εταιρική υπευθυνότητα είναι παραπάνω από αυτό που κάνουμε, είναι αυτό που είμαστε. Ο κόσμος μας άλλαξε μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Στο σημερινό πλαίσιο οι παραδοσιακές επικοινωνίες και προωθητικές φαίνονται παράταιρες, εκτός πλαισίου, ακόμη και επικίνδυνες για την εταιρική εικόνα. Βλέπουμε μεγάλες εταιρείες να μεταφέρουν τεράστιο επικοινωνιακό budget στην καταπολέμηση του ιού και δεν μπορούμε παρά να χειροκροτήσουμε. Είναι εποχή για μεγάλες, γενναίες κινήσεις από την πλευρά των εταιρειών. Ο χρόνος κυλάει διαφορετικά στην κρίση, δεν υπάρχει χρόνος για υπερβολικές αναλύσεις, καθυστερήσεις, εμπορική πολιτική. Οι ανθρώπινες αξίες έχουν βγει μπροστά και ο τρόπος που η κάθε εταιρεία θα διαχειριστεί την εικόνα της θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και τον τρόπο που θα αξιολογηθεί την επόμενη ημέρα.

Ποιές είναι οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Stoiximan , κάνοντάς τη να διαφέρει συγκριτικά με άλλες εταιρείες σε αυτό τον τομέα;

Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολύ καλά εταιρικά παραδείγματα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτό είναι σπουδαίο γιατί σε τέτοιες περιόδους δεν τίθεται θέμα σύγκρισης: όσο πιο πολλοί, τόσο πιο καλά. Στη Stoiximan είμαστε τυχεροί γιατί ξεκινούμε από ψηφιακή βάση. Επιπλέον, η λειτουργία μας είναι ευέλικτη και ας επιτρέπει να παίρνουμε γρήγορα αποφάσεις. Μπορέσαμε να κινηθούμε γρήγορα στη μεταφορά και τη λειτουργία των ανθρώπων μας από απόσταση, να υλοποιήσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και υποστήριξής, αλλά και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά. Όσες εταιρείες προσπάθησαν να βοηθήσουν αυτές τις ημέρες γνωρίζουν ότι ειδικά η προμήθεια μασκών ήταν στα πλαίσια του ακατόρθωτου. Επίσης, είμαστε μια νεανική και δυναμική εταιρεία με αυθεντικότητα και fun κουλτούρα. Είμαστε ανθρώπινοι κάθε μέρα, ανεξαρτήτως ιεραρχίας, πόσω μάλλον τώρα. Κι αυτό βοήθησε να μείνουμε κοντά.