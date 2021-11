«Stones & Bones»: Oι διεθνείς RootlessRoot στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης

Μια διεθνής ομάδα χορού, ένας διάσημος γλύπτης, πέντε μοναδικές ερμηνεύτριες, ζωντανή μουσική, μάρμαρα που ζυγίζουν έναν τόνο, σκηνή που μοιάζει με ανθρώπινο σώμα, από 3 έως 7 Νοεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Στο νέο τους έργο, «Stones and Bones», οι RootlessRoot, συνεργάζονται με τον Άγγλο γλύπτη Peter Randall-Page, αναμετρούνται με το υλικό της αιωνιότητας, το μάρμαρο, και δημιουργούν μια παράσταση για την παροδικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, με τη συνοδεία της πρωτότυπης μουσικής σύνθεσης του Βασίλη Μαντζούκη.

Στο επίκεντρο του έργου τοποθετείται το λευκό μάρμαρο -το υλικό με τη μεταφυσική διάσταση, το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού- παρόλο που η φυσική του θέση είναι μέσα σε μεγαλόπρεπα βουνά και έξω από θεατρικές συμβάσεις.

Οι δημιουργοί του έργου ξεκινούν την αναζήτησή τους από τον μυθικό, κοσμικό ωκεανό των άπειρων δυνατοτήτων, των δίχως όρια μορφών, σχημάτων και διαστάσεων, και καταλήγουν να δουλεύουν με τις βασικές πυθαγόρειες δομές της κοσμικής δημιουργίας και της γεωμετρίας.

Σφαίρες, κύβοι, τετράεδρα, εικοσάεδρα… ένα αρχετυπικό σύμπαν αποτυπώνεται στα γλυπτά του Peter Randall-Page και οι ερμηνεύτριες επί σκηνής βυθίζονται στο σχήμα και στο βάρος των πραγμάτων, γνωρίζοντας πως όλα θα τελειώσουν σύντομα.

Οι RootlessRoot, με το Stones and Bones, αναζητούν ένα θέατρο χωρίς ψεύτικα αντικείμενα. Εκθέτουν το ανθρώπινο σώμα σε πραγματικές σκηνικές προκλήσεις, ελπίζοντας να αφήσουν ένα σημάδι που να μαρτυρά ότι κάποτε υπήρξαν.

Η παράσταση, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, ξεκίνησε πρόβες στις αρχές του 2020 και θα έκανε πρεμιέρα τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Αναβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας, γεγονός που επαναλήφθηκε με το κλείσιμο όλων των θεατρικών σκηνών της Ελλάδας το φθινόπωρο του 2020.

Το Stones and Bones κινηματογραφήθηκε και προβλήθηκε για 24 ώρες μέσα από την ψηφιακή συχνότητα του Onassis Channel στο ΥouTube την πρωτοχρονιά του 2021. Το καλοκαίρι του 2021 έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, ενώ τον Οκτώβριο παρουσιάστηκε στο διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου χορού της Μπρατισλάβα (Σλοβακία), Bratislava in Movement, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της Στέγης. Είναι η πρώτη φορά που η παράσταση συναντά το αθηναϊκό κοινό από κοντά.

Η Στέγη υπήρξε συμπαραγωγός στο πρώτο έργο των RootlessRoot που παρουσιάστηκε στη Μικρή Σκηνή της, το Eyes in the Colors of the Rain (2011).

Έχει επίσης κάνει την παραγωγή και έχει παρουσιάσει τα έργα τους, Kireru (2012) και Europium (2015), ενώ παράλληλα έχει υποστηρίξει τις περιοδείες τους ανά τον κόσμο. Το Kireru παρουσιάστηκε σε φεστιβάλ στην Ιταλία, στην Ελβετία και στη Σλοβακία, ενώ το Europium περιοδεύει τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός αυτής, όπως στο Χονγκ Κονγκ, και έχει παρουσιαστεί σε μεγάλες ευρωπαϊκές σκηνές, όπως στο Stadsschouwburg του Άμστερνταμ και στη Villette του Παρισιού.