Στρατηγικό Σχέδιο του ΥΠΕΞ για την Ελληνική Διασπορά: Μία κριτική προσέγγιση

Στο πλαίσιο του διαλόγου που καλλιεργείται από το Θεματικό Δίκτυο του Ινστιτούτου ΕΝΑ για την Ελληνική Διασπορά, κοινό σημείο αναφοράς των προβληματισμών φαίνεται να αποτελεί το εξαιρετικά ελλαδοκεντρικό/εθνοκεντρικό πνεύμα του Στρατηγικού Σχεδίου και η αντίστοιχη ρητορική του. Όπως αναφέρουν κάποιοι αρθρογράφοι της Διασποράς, οι αναφορές που αφορούν στο δίπολο «μητροπολιτικό κέντρο» (Ελλάδα) vs Ομογένεια (περιφέρεια), οι οποίες επαναλαμβάνονται σε πολλές σελίδες του Στρατηγικού Σχεδίου, αποτελούν μερικές μόνο από τις εκφράσεις του ελλαδοκεντρισμού/εθνοκεντρικού αφηγήματoς.

