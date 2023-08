«Summer in the city» με χρώμα στην Τεχνόπολη

Summer in the city από 22 έως 31 Αυγούστου. Technopolis Δήμου Αθηναίων Αίθουσα: Δεξαμενές καθαρισμού. Ωράριο 10:00 - 14:00 και 16:00 - 20:00. Παρασκευή 25/8 19:30 meet the artists. Οργάνωση Omicron Gallery