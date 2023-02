Super Bowl: Νέο τρέιλερ του Indiana Jones 5, το σποτ των U2 που επιστρέφουν μετά από 4 χρόνια

Περισσότερα από δέκα ήταν τα τρέιλερ των ταινιών που προβλήθηκαν στον τελικό του Super Bowl την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου -από το Guardians of the Galaxy 3, το Fast X: Fast & Furious 10 και το Scream 6 μέχρι το Creed 3 και το AIR: Courting A Legend, την νέα ταινία του Μπεν Άφλεκ, με πρωταγωνιστές τον ίδιο και τον Ματ Ντέιμον .

Σύμφωνα με την αμερικανική έκδοση της HuffPost, ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα στα social media, ήταν το νέο τρέιλερ του «Indiana Jones and the Dial of Destiny», με πρωταγωνιστή για πέμπτη φορά, τον 80χρονο Χάρισον Φορντ, που θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιουνίου.